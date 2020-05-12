مخابرات الاحتلال تُجدد التحقيق مع اللواء النتشة

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رام الله - دنيا الوطن

جددت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، التحقيق مع الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس، اللواء بلال النتشة.



وتأتي جولة التحقيق الجديدة، استكمالا لجولات سابقة من قبل المخابرات الإسرائيلية في غرف 4 بـ (المسكوبية)، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وافاد محاميه، أحمد صفية، بأن التحقيق مع اللواء النتشة، استمر عدة ساعات حول نشاطاته في مدينة القدس.



وقال: إن هذا التحقيق، يعتبر استكمالاً لجولات التحقيق السابقة التي جرت يوم الاثنين من الأسبوع الماضي، وجرى في اعقابها إطلاق سراحه، ثم تسلم بلاغاً لمقابلة المخابرات اليوم الثلاثاء.



وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أعادت، في السابع من الشهر الجاري، اعتقال اللواء النتشة، عقب استدعائه للتحقيق في غرف (4) في (المسكوبية)، بعد أن كانت أفرجت عنه بشروط مقيدة، ونقل فوراً إلى مستشفى المقاصد، حيث ظهر عليه الإرهاق والتعب، وتراجعت صحته، بعد خمس ساعات متواصلة من التحقيق، علماً أنه خضع للتحقيق قبل ذلك بأيام، لأكثر من 48 ساعة.



ويأتي اعتقال اللواء النتشة، والتحقيق معه لعدة مرات، ضمن ملاحقة ممثلي المؤسسات الرسمية الفلسطينية في القدس، في محاولة للقضاء على أي تواجد فلسطيني رسمي في العاصمة المحتلة.