الصحة الروسية: 53 وفاة جديدة بين مصابي (كورونا) في موسكو

صورة أرشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 53 وفاة جديدة بين المصابين بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد- 19) في العاصمة موسكو، خلال الساعات الـ 24 الماضية.



وجاء الإعلان عن هذه الحصيلة، في بيان أصدرته غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي فيروس (كورونا) المستجد.



وأمس، أعلنت غرفة العمليات عن 55 وفاة جديدة بين المصابين بـ (كوفيد-19) في العاصمة.



وحسب الإحصاءات الصادرة، صباح اليوم، سجلت في موسكو حتى تاريخه 121301 إصابة، خلّفت 1179 وفاة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وتتصدر موسكو قائمة المناطق الأكثر تضرراً بالوباء في روسيا، حيث سجلت حتى اليوم 232243 إصابة في عموم البلاد، و2116 وفاة.