هروب مصاب بفيروس (كورونا) من أحد مراكز الحجر الصحي بالخليل

ارشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أفاد نائب رئيس بلدية السموع، هارون أبو كرش، اليوم الثلاثاء، بهروب مصاب بفيروس (كورونا) من مركز للحجر الصحي.



وأوضح ابو كرش في تصريحات صحفية، أن الأجهزة الأمنية تواصل البحث عن الهارب؛ لإعادته إلى الحجر الصحي.