مباشر | غزة: حركة نشطة في الأسواق مساء اليوم

دولي

الصين تُقرر إجراء فحص (كورونا) لجميع سكان ووهان

الصين تُقرر إجراء فحص (كورونا) لجميع سكان ووهان
رام الله - دنيا الوطن
أوعز مركز مكافحة فيروس (كورونا) المستجد، في ووهان بمقاطعة هوبي الصينية، بإخضاع جميع سكان المدينة لاختبارات تحديد الإصابة بـ (COVID-19)، خلال 10 أيام بعد اكتشاف إصابات جديدة هناك.

في ووهان، تم في 9 أيار/ مايو، وللمرة الأولى بعد 4 نيسان/ أبريل، اكتشاف حالة إصابة جديدة بالفيروس التاجي، بالإضافة إلى 16 شخصاً من حاملي الأعراض، وجميع هذه الحالات محلية، وأظهرت خمس منها علامات سريرية للمرض، ولاحقاً اعتبرت من الحالات المؤكدة، بعد ذلك، تمت زيادة مستوى التهديد الوبائي في منطقة دونسيخو، من منخفض إلى متوسط"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأرسل المركز تحذيراً طارئاً، إلى جميع المراكز الفرعية في مناطق المدينة، بخصوص الوضع الحالي.

وقال التنبيه: "تقرر في ووهان، اختبار جميع السكان لفحص الحمض النووي الفيروسي في جميع أنحاء المدينة"، مشيراً إلى ضرورة إنجاز الاختبارات في غضون 10 أيام.

وتم اعتبار ووهان، كمنطقة منخفضة المخاطر في 18 نيسان/ أبريل الماضي، وفي 26 أبريل خرج آخر مريض مصاب بعدوى الفيروس التاجي من المستشفى.

وكانت سلطات الصين، قد ألغت في 8 نيسان/ أبريل الماضي، حظر النقل والتنقل بالكامل، وسمحت للسكان بمغادرة ووهان، بعد أن بقيت 76 يوماً معزولة تماماً عن العالم الخارجي بسبب تفشي الفيروس.

أخبار ذات صلة

وزير النفط الإيراني: هكذا منعنا (كورونا) من تعطيل إنتاجنا النفطي

وزير النفط الإيراني: هكذا منعنا (كورونا) من تعطيل إنتاجنا النفطي

الصحة الروسية: 53 وفاة جديدة بين مصابي (كورونا) في موسكو

الصحة الروسية: 53 وفاة جديدة بين مصابي (كورونا) في موسكو

(تويتر) تُعلن السماح لموظفيها بالعمل من منازلهم &#34;إلى الأبد&#34;

(تويتر) تُعلن السماح لموظفيها بالعمل من منازلهم "إلى الأبد"

الصحة الفرنسية: حصيلة وفيات كورونا تلامس الـ27 ألفا

الصحة الفرنسية: حصيلة وفيات كورونا تلامس الـ27 ألفا

ارتفاع عدد الوفيات بـ (كورونا) في إسرائيل إلى 260

ارتفاع عدد الوفيات بـ (كورونا) في إسرائيل إلى 260

(رويترز): الحصيلة الحقيقية لضحايا كورونا في بريطانيا تتجاوز الـ40 ألفا

(رويترز): الحصيلة الحقيقية لضحايا كورونا في بريطانيا تتجاوز الـ40 ألفا

غانتس: لن أقدم استقالتي من رئاسة (كنيست) قبل تشكيل الحكومة

غانتس: لن أقدم استقالتي من رئاسة (كنيست) قبل تشكيل الحكومة

بعد البيت الأبيض.. فيروس (كورونا) يطرق أبواب الكريملن الروسي

بعد البيت الأبيض.. فيروس (كورونا) يطرق أبواب الكريملن الروسي

التعليقات

الدنيا حكايات

المشاريع الصغيرة بالسلطة

المشاريع الصغيرة بالسلطة

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل شابًا من مخيم عقبة جبر جنوب أريحا

الاحتلال يعتقل شابًا من مخيم عقبة جبر جنوب أريحا

نقابة الصحفيين تُدين اعتداء الاحتلال على الصحفييْن ناصر ومجدي اشتية بجنين

نقابة الصحفيين تُدين اعتداء الاحتلال على الصحفييْن ناصر ومجدي اشتية بجنين

للمرة الثانية.. قوات الاحتلال تقتحم بلدة يعبد بمدينة جنين

للمرة الثانية.. قوات الاحتلال تقتحم بلدة يعبد بمدينة جنين

المحافظ غنام تؤكد على العلاقة المتميزة مع القوى بمحافظة رام الله والبيرة

المحافظ غنام تؤكد على العلاقة المتميزة مع القوى بمحافظة رام الله والبيرة

الأب مانويل مسلم: سقوط فلسطين سيتبعه سقوط مكة ويثرب والمدينة المنورة

الأب مانويل مسلم: سقوط فلسطين سيتبعه سقوط مكة ويثرب والمدينة المنورة

الصالح يُشيد بجهود الهيئات المحلية والتزام المواطنين وتحليهم بالمسؤولية العالية

الصالح يُشيد بجهود الهيئات المحلية والتزام المواطنين وتحليهم بالمسؤولية العالية

أبو بكر يبحث مع الصليب الأحمر عدداً من القضايا التي تهم الأسرى

أبو بكر يبحث مع الصليب الأحمر عدداً من القضايا التي تهم الأسرى

المالكي يرسل رسائل إلى عدد من نظرائه لمنع الضم

المالكي يرسل رسائل إلى عدد من نظرائه لمنع الضم

منوعات

(انفخ البلالين يا نجاتي).. وفاة الفنان إبراهيم نصر نجم الكاميرا الخفية

(انفخ البلالين يا نجاتي).. وفاة الفنان إبراهيم نصر نجم الكاميرا الخفية

فيديو لهيفاء وهبي للرد على حقيقة غيرتها من زواج ياسمين وأبو هشيمة

فيديو لهيفاء وهبي للرد على حقيقة غيرتها من زواج ياسمين وأبو هشيمة

أحمد مكي يفاجئ جمهوره بصورة نادرة قبل &#34;الصلع&#34;

أحمد مكي يفاجئ جمهوره بصورة نادرة قبل "الصلع"

أول رد منة عرفة على اتهامها بفبركة حلقتها مع رامز جلال

أول رد منة عرفة على اتهامها بفبركة حلقتها مع رامز جلال

أحمد حلمي يسخر من منة عرفة لهذا السبب

أحمد حلمي يسخر من منة عرفة لهذا السبب

محمد وزيري يرد على اتهام هيفاء وهبي بشكل صريح.. والأخيرة تسخر

محمد وزيري يرد على اتهام هيفاء وهبي بشكل صريح.. والأخيرة تسخر

نقابة الممثلين المصريين تعلق على أزمة غادة عبد الرازق وطارق الشناوي

نقابة الممثلين المصريين تعلق على أزمة غادة عبد الرازق وطارق الشناوي

بدون قصد.. منة عرفة تفضح مقلب رامز جلال بأربعة أخطاء

بدون قصد.. منة عرفة تفضح مقلب رامز جلال بأربعة أخطاء

والدة أصالة تثير الجدل بما فعلته في نهار رمضان

والدة أصالة تثير الجدل بما فعلته في نهار رمضان

حلمي بكر يبكي بشكل هستيري: &#34;ابنتي مموتاني&#34;

حلمي بكر يبكي بشكل هستيري: "ابنتي مموتاني"

عربي

أرامكو: اكتشاف حقليْن جديديْن للنفط والغاز في السعودية

أرامكو: اكتشاف حقليْن جديديْن للنفط والغاز في السعودية

مصر: بث صلاتي التراويح والتهجد من الجامع الأزهر بحضور أئمة المسجد فقط

مصر: بث صلاتي التراويح والتهجد من الجامع الأزهر بحضور أئمة المسجد فقط

الجزائر تمدد قيود الحجر 15 يومًا

الجزائر تمدد قيود الحجر 15 يومًا

السودان يرفض مقترحاً إثيوبيا بتوقيع اتفاق جزئي حول سد النهضة

السودان يرفض مقترحاً إثيوبيا بتوقيع اتفاق جزئي حول سد النهضة