أكثر من 40 آلية عسكرية إسرائيلية تقتحم قرية يعبد في جنين

رام الله - دنيا الوطنأصيب، مساء اليوم الثلاثاء، شاب برصاص الاحتلال، وآخرون بالاختناق؛ جراء قنابل الغاز، خلال مواجهات مستمرة داخل بلدة يعبد جنوب غرب جنين.واقتحم جيش الاحتلال، بأكثر من 40 آلية إسرائيلية، قرية يعبد، ولا يزال يحاصرها في هذه الأثناء، بزعم مقتل جندي إسرائيلي بحجارة، أطلقها فلسطينيون.إلى ذلك، تحدثت مصادر إسرائيلية، في أخبار عاجلة، عن حادثة إطلاق نار، تجاه موقع عسكري لجيش الاحتلال قرب جنين.