الجزائر تمدد قيود الحجر 15 يومًا

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن رئيس وزراء الجزائر عبد العزيز جراد، الثلاثاء، تمديد العمل بالإجراءات التي تستهدف تقييد التنقل 15 يوما أخرى حتى 29 آيار/مايو، بسبب زيادة حالات الإصابة بفيروس (كورونا).



ووفق وكالة (رويترز) فقد مددت الحكومة الجزائرية الشهر الماضي القيود المفروضة على التنقل حتى 14 آيار/ مايو، بما شمل حظر التجول ليلا في جميع أنحاء البلاد وغلق الجامعات والمدارس والمساجد، وتعليق حركة النقل العام والنقل الجوي.



وأمرت السلطات هذا الشهر بغلق المحال بما فيها متاجر الملابس والأحذية والحلوى بعد أيام قليلة من إعادة فتحها وذلك لعدم حفاظها على قواعد التباعد الاجتماعي.