نقابة الصحفيين تدين اعتداء الاحتلال على الصحفييْن ناصر ومجدي اشتية بجنين

دانت نقابة الصحفيين، مساء اليوم لثلاثاء، اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على الزميلين ناصر اشتية، ومجدي اشتية، في بلدة يعبد جنوب غرب جنين، أثناء تغطيتهما اقتحام البلدة.



وحسب إفادة المصور الصحفي ناصر اشتية للنقابة، فإن قوة من جنود الاحتلال أطلقت عليهما قنابل صوتية قبل أن ينهال عليه أحد الضباط بالضرب المبرح، ما أدى لإصابته بكدمات ورضوض، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وحيت النقابة أهالي بلدة يعبد الذين طردوا الطواقم الصحفية الإسرائيلية المرافقة لجيش الاحتلال، وطالبت أبناء شعبنا في القرى والمدن والمخيمات بأن يحذوا حذوهم وعدم استقبال صحافة الاحتلال التي هي جزء من أدوات دولة الاحتلال التي ترتكب الجرائم اليومية ضد شعبنا وضد صحفيينا، في ظل صمت وتحريض إعلامي إسرائيلي ضد هذه الجرائم، وآخرها الاعتداء على الصحفيين اشتية اليوم، وإغلاق مكتب تلفزيون فلسطين في عاصمة دولة فلسطين، القدس المحتلة، يوم أمس.



رام الله - دنيا الوطن