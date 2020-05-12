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دولي

غانتس: لن أقدم استقالتي من رئاسة (كنيست) قبل تشكيل الحكومة

غانتس: لن أقدم استقالتي من رئاسة (كنيست) قبل تشكيل الحكومة
بيني غانتس رئيس حزب أزرق أبيض
رام الله - دنيا الوطن
قال زعيم حزب (أزرق أبيض) بيني غانتس: إنه لن يستقبل من رئاسة (كنيست) قبل الإعلان عن تشكيل الحكومة بشكل رسمي. 

ونقل موقع القناة السابعة عن غانتس، قوله: إنه أبلغ شركائه بذلك، وأنه سينتظر الإعلان رسميًا عن تشكيل الحكومة، مؤكدًا أنه إبلاغ نتنياهو بذلك، وكذلك الرئيس رؤوفين ريفلين. 

ومن المتوقع أن تؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستوري يوم الخميس المقبل، بعد أن حصلت على مصادقة 72 عضوًا في كنيست.

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