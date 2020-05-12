"فتح": ضم أراض فلسطينية سيقود المنطقة إلى دوامة من العنف

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رام الله - دنيا الوطن

قال المتحدث الرسمي باسم حركة "فتح" حسين حمايل: إنه في حال إقدام إسرائيل على ضم أراض فلسطينية في الضفة والأغوار، فإنها ستكون بذلك قد قادت نفسها والمنطقة كاملة إلى دوامة من العنف لن تنتهي ببساطة، في ظل حالة الاحتقان والغليان الشعبي والرسمي الفلسطيني منذ الإعلان عن "صفقة القرن".



وأكد حمايل، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن"، أن الشعب الفلسطيني سيواجه ما تقوم به إسرائيل، وأن مخططاتها المتطرفة لن تمر، مبينا أن على العالم أن يتصدى لدولة الاحتلال، وعلى الأنظمة العالمية أن تدافع عن القانون الدولي الذي عبثت به الإدارة الأميركية الحالية.



وطالب حمايل كل ألوان الطيف السياسي الفلسطيني، خاصة حركة "حماس" بضرورة الالتفات لهذا الخطر الذي تمر به القضية الفلسطينية وثوابتها، وإعلان قبولهم الوحدة الفلسطينية وتغليبها على المصالح الحزبية.