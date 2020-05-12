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السعودية تفرض حظرًا للتجول على مدار 24 ساعة خلال عيد الفطر

السعودية تفرض حظرًا للتجول على مدار 24 ساعة خلال عيد الفطر
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الداخلية السعودية، أن المملكة ستفرض حظرا للتجول على مدار 24 ساعة بأنحاء البلاد خلال عطلة عيد الفطر التي تستمر خمسة أيام، وذلك لمكافحة انتشار فيروس (كورونا).
 
وبحسب بيان الوزارة، الذي نشرته عبر حسابها بموقع (تويتر) فإنه حتى ذلك الحين ستظل الأنشطة الاقتصادية مفتوحة ويُسمح بحرية الحركة للأشخاص من التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي وحتى الخامسة مساء باستثناء مكة التي لا تزال خاضعة لحظر كامل.

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