الصحة المصرية: تسجيل 11 حالة وفاة و347 إصابة جديدة بفيروس كورونا



وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد اليوم الثلاثاء، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2811 حالة، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.





واشار إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم هو 10093 حالة من ضمنهم 2326 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و544 حالة وفاة.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، تسجيل 347 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19"، ووفاة 11 حالة.