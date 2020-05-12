جيش الاحتلال ينشر تفاصيل مقتل جندي (غولاني) في جنين

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

نشر جيش الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، تفاصيل مقتل الجندي عميت بن يغئال خلال عمليات مداهمة في بلدة يعبد جنوب جنين فجر اليوم.



وأفاد الجيش أنه عند حوالي الساعة 4 ونصف فجراً، أنهت القوات بقيادة قائد لواء غولاني ونائبه اعتقالات في بلدة يعبد بجنين، وبدأت في مغادرتها، وفي هذا الحين ألقي حجر كبير من فوق سطح المنزل الأخير الذي كان به الجنود، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (يديعوت أحرونوت).



وأشار الجيش، إلى أن الحجر سقط على رأس الرقيب أول عميت بن يغئال وأصيب بجروح بالغة رغم ارتداءه خوذة، وأعلن الأطباء مقتله بعد نقله بطائرة هليكوبتر لمستشفى رامبام بحيفا.



وزعم الجيش، أن مهمته في جنين كانت اعتيادية، لافتا إلى أنها جرت لاعتقال أربعة فلسطينيين بحجة القائهم الحجارة على سيارات إسرائيلية وأعمال أخرى في الأسابيع الأخرى.