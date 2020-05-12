للمرة الثانية.. قوات الاحتلال تقتحم بلدة يعبد بمدينة جنين

صورة أرشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، للمرة الثانية، بلدة يعبد جنوب غرب مدينة جنين.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال ترافقها جرافتان عسكريتان اقتحمت البلدة وداهمت عدة أحياء فيها، خاصة حي السلمة، وسط اندلاع مواجهات مع الأهالي أطلق خلالها الجنود الأعيرة النارية وقنابل الغاز المسيل للدموع، والصوت، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.