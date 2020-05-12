شؤون فلسطينية

بالفيديو.. حملة اعتقالات واسعة في "يعبد" بحثاً عن منفذ عملية مقتل الجندي

بالفيديو.. حملة اعتقالات واسعة في "يعبد" بحثاً عن منفذ عملية مقتل الجندي
صورة من جنازة الجندي الذي قتل في جنين
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ظهر اليوم الثلاثاء، 16 مواطنًا بينهم عشرة أشخاص من عائلة واحدة وثلاثة نساء بينهم طفلة، خلال اقتحامها لبلدة يعبد جنوب غرب جنين، بعد مقتل جندي بحجر في رأسه.

وجددت قوات عسكرية كبيرة للاحتلال اقتحامها لحي "السلمي" وسط البلدة، وشنت حملة دهم وتفتيش، طالت عشرات المنازل بحثا عن الشبان اللذين اتهمتهم بإلقاء الحجارة على الجنود، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).

واقتحمت قوات الاحتلال عمارة مكونة من ثلاثة طوابق يسكنها المواطن عطية محمد يونس عصفور أبو بكر (57 عاماً) واعتقلوه مع أولاده الثلاثة رأفت وباسل وثابت، كما اعتقلوا شقيقه نظمي (48 عاماً) وزوجته سهيلة أبو بكر وابنته إيمان (18 عاماً)، كما اعتقلوا شقيقه فتحي (45 عاماً) ومعه أبناؤه أحمد ومحمد وخالد وزوجته نجود حوشية.

وبعد اعتقال أفراد العائلة، ترك الجنود أطفالهم الثمانية بينهم طفلتين رضيعتين في المنزل وسط مشاعر الحزن والقلق والرعب والخوف.

كما واعتقل الاحتلال ثلاثة آخرين وهم: أحمد دعمس قبها، وهيثم فريد أبو بكر، ورأفت عطيه أبو بكر.

وأصيب عدد من المواطنين، برصاص الاحتلال الإسرائيلي الحي والمطاطي خلال المواجهات العنيفة المندلعة مع قوات الاحتلال، عدا عن عشرت الاحتجازات للمواطنين والتحقيقات ميدانية.

وقتل جندي إسرائيلي من لواء "جفعاتي" صباح اليوم، بحجر في رأسه أثناء اقتحام واعتقالات في صفوف المواطنين في بلدة يعبد الليلة الماضية.

 


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