غنام تؤكد على العلاقة المتميزة مع القوى في محافظة رام الله والبيرة





جاء ذلك خلال لقاء عقدته مع القوى الوطنية والإسلامية في المحافظة، وبحثت معهم آخر تطورات الأزمة الحالية، والحالة الوطنية بشكل عام، وسلمتهم عدداً من الطرود الغذائية.



وبينت غنام أن مقدرات المحافظة هي ملك للجميع، لافتة إلى أن التنسيق و العمل التشاركي مع القوى الوطنية والاسلامية متواصل وتعزز منذ بداية أزمة كورونا، وأن توزيع بعض المساعدات لمستحقيها يتم من خلالهم.



وأشارت إلى أن شعبنا يواجه فيروس كورونا، وفيروس الاحتلال الأخطر الذي يواصل اعتداءاته اليوميه بحق شعبنا بالاعتقالات والهدم والاستيطان والتضييق على الاسرى، ومحاولات الضم، مؤكدة على أن الشعب الفلسطيني سيصمد في وجه الاحتلال ولن يستسلم له.



كما أوضحت محافظ رام الله والبيرة، أن شعبنا وهو على بعد ايام من ذكرى النكبة والاقتلاع والتشريد باقٍ على أرضه ويرفض كل المشاريع التصفوية لقضيته بما في ذلك ما تسمى خطة ضم الضفة التي تضرب بها حكومة الاحتلال كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية والحقوقية عرض الحائط .



من جانبها شكرت القوى الوطنية والإسلامية في رام الله والبيرة المحافظ غنام على التنسيق والتواصل الدائم معهم خاصة في ظل حالة الطوارئ لمواجهة تداعيات (كورونا)، مؤكدين أن التكافل والتعاون بين كافة مؤسسات شعبنا وقواه الوطنية والإسلامية هو السبيل للانتصار على الوباء، وكذلك على الاحتلال الذي يعمل بكل قوته لتصفية قضيتنا العادلة، مؤكدين أنهم سيعملون وفق برنامج قائم على المقاومة الشعبية لمواجهة خطط الاحتلال واعتداءاته.



رام الله - دنيا الوطنأكدت محافظ رام الله والبيرة د.ليلى غنام، على العلاقة المتميزة مع القوى في محافظة رام الله والبيرة، مشيرة الى أن هذا التعاون يفرز نتائج ايجابية لصالح المواطن في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها شعبنا .