الأب مانويل مسلم: سقوط فلسطين سيتبعه سقوط مكة ويثرب والمدينة المنورة





وأضاف في تصريح نقله موقع (حرية نيوز)، أن الاحتلال سلب القدس بدون أي تحرك جدي وبات يتغول على أساس قيام دولة يهودية في كل فلسطين وليس جزءاً منها وفق عمل ديني استعماري ومعتقدات صهيونية تتبناها الإدارة الامريكية من بوش الأب والابن ثم ترمب الذين يرفضون إقامة دولة فلسطينية على هذه الأرض.



وأشار مسلم إلى أن فلسطين هي قضية لأحرار العرب ومن يعلن بأن القدس ليست قضيته فهو يقطع الصلة بين الهوية الفلسطينية أرضاً وشعباً بالهوية العربية، كما أنه يقطع الصلة الدينية بين فلسطين والإسلام لأنه بات ينكر معجزة الإسراء والمعراج التي ارتبطت بأرض فلسطين والمسجد الأقصى.



وحذر مسلم من أن سقوط فلسطين سيتبعه سقوط مكة ويثرب والمدينة المنورة لأن الصهاينة لن يكتفوا بما سلبوه بل سيدعون أنهم يملكون مناطق كان يسكنها اليهود في السعودية وغيرها من الدول العربية.



رام الله - دنيا الوطنأكد الأب مانويل مسلم، راعي كنيسة اللاتين في غزة سابقًا، عضو الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة المقدسات، أن القضية لا تقف على الأغوار والضفة.