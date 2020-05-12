شؤون فلسطينية

الأب مانويل مسلم: سقوط فلسطين سيتبعه سقوط مكة ويثرب والمدينة المنورة

الأب مانويل مسلم: سقوط فلسطين سيتبعه سقوط مكة ويثرب والمدينة المنورة
الأب مانويل مسلم
رام الله - دنيا الوطن
أكد الأب مانويل مسلم، راعي كنيسة اللاتين في غزة سابقًا، عضو الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة المقدسات، أن القضية لا تقف على الأغوار والضفة.

وأضاف في تصريح نقله موقع (حرية نيوز)، أن الاحتلال سلب القدس بدون أي تحرك جدي وبات يتغول على أساس قيام دولة يهودية في كل فلسطين وليس جزءاً منها وفق عمل ديني استعماري ومعتقدات صهيونية تتبناها الإدارة الامريكية من بوش الأب والابن ثم ترمب الذين يرفضون إقامة دولة فلسطينية على هذه الأرض.

وأشار مسلم إلى أن فلسطين هي قضية لأحرار العرب ومن يعلن بأن القدس ليست قضيته فهو يقطع الصلة بين الهوية الفلسطينية أرضاً وشعباً بالهوية العربية، كما أنه يقطع الصلة الدينية بين فلسطين والإسلام لأنه بات ينكر معجزة الإسراء والمعراج التي ارتبطت بأرض فلسطين والمسجد الأقصى.

وحذر مسلم من أن سقوط فلسطين سيتبعه سقوط مكة ويثرب والمدينة المنورة لأن الصهاينة لن يكتفوا بما سلبوه بل سيدعون أنهم يملكون مناطق كان يسكنها اليهود في السعودية وغيرها من الدول العربية.

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