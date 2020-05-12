شؤون فلسطينية

الصالح يُشيد بجهود الهيئات المحلية والتزام المواطنين وتحليهم بالمسؤولية العالية

الصالح يُشيد بجهود الهيئات المحلية والتزام المواطنين وتحليهم بالمسؤولية العالية
رام الله - دنيا الوطن
أشاد وزير الحكم المحلي م. مجدي الصالح، بجهود الهيئات
المحلية في محافظة بيت لحم وعملها التشاركي والتكاملي مع مختلف مكونات المحافظة من أجل التغلب على تحدي فيروس (كورونا) والحد من انتشاره، وصولا لإعلانها خالية من (كورونا)، بفضل التزام الأهالي وتحليهم بروح المسؤولية
الوطنية، والجهود التي بذلتها كافة الطواقم ولجان الطوارئ.

جاء ذلك خلال زيارة ميدانية اليوم الثلاثاء، لعدد من الهيئات المحلية في محافظة بيت لحم عقب إعلان وزارة الصحة عن المحافظة خالية من الإصابات بفيروس (كورونا) بعد تشافي جميع المصابين بالمرض.

واستهل الصالح جولته بلقاء المحافظ كامل حميد، حيث اطلع على طبيعة الأوضاع الصحية، والأمنية والاقتصادية، والحملة التي أطلقت لدعم صندوق طوارئ بيت لحم وذلك لدعم المتضررين، إضافة إلى الجهود التي بذلت من أجل منع تفشي الفيروس.

إلى ذلك، وخلال زيارات ميدانية لبلديات (بيت لحم، بيت ساحور، الشواورة، العبيدية) اطلع على طبيعة التحديات التي واجهتهم خلال المرحلة الصعبة في ظل حالة الطوارئ وازدياد المسؤولية على عاتقهم خاصة فيما يتعلق باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية، إلى جانب عمليات التعقيم، وتوفير مراكز للحجر،
وتشكيل فرق ولجان طوارئ، مع الاستمرار بتقديم الخدمات الاساسية للمواطنين وضمان عدم انقطاعها، وتوفير المساعدات والمعونات الإغاثية.

وأشاد الصالح بتجربة تكية سواعد الخير في الشواورة وحالة التعاضد والتكافل المجتمعي والشراكة الحقيقية بين المجلس القروي والمجتمع المحلي، الأمر الذي ليس بالغريب عن أبناء شعبنا، حيث تقدم التكية وجبات الطعام للمحتاجين.

هذا والتقى الصالح، المجلس الأعلى للخدمات المشترك في محافظتي الخليل وبيت لحم، واستمع لشرح مفصل حول طبيعة الدور الذي قام به مجلس الخدمات خلال الأزمة ومشاركته في عمليات التعقيم في المحافظة، والتخلص من النفايات بطريقة صحية وآمنة بالرغم من زيادة الكميات خلال الفترة الاخيرة، واستعراض عدد من المطالب وخاصة ضرورة العمل على توسيع المكب لزيادة عمره الافتراضي.

أخبار ذات صلة

بالفيديو.. حملة اعتقالات واسعة في &#34;يعبد&#34; بحثاً عن منفذ عملية مقتل الجندي

بالفيديو.. حملة اعتقالات واسعة في "يعبد" بحثاً عن منفذ عملية مقتل الجندي

غنام تؤكد على العلاقة المتميزة مع القوى في محافظة رام الله والبيرة

غنام تؤكد على العلاقة المتميزة مع القوى في محافظة رام الله والبيرة

الأب مانويل مسلم: سقوط فلسطين سيتبعه سقوط مكة ويثرب والمدينة المنورة

الأب مانويل مسلم: سقوط فلسطين سيتبعه سقوط مكة ويثرب والمدينة المنورة

أبو بكر يبحث مع الصليب الأحمر عدداً من القضايا التي تهم الأسرى

أبو بكر يبحث مع الصليب الأحمر عدداً من القضايا التي تهم الأسرى

تفاصيل اتفاق وزير الأشغال ومحافظ سلطة النقد بشأن شركات المقاولات

تفاصيل اتفاق وزير الأشغال ومحافظ سلطة النقد بشأن شركات المقاولات

المالكي يرسل رسائل إلى عدد من نظرائه لمنع الضم

المالكي يرسل رسائل إلى عدد من نظرائه لمنع الضم

قيادي بـ &#34;حماس&#34;: الشعب لا يعدم الوسيلة والدم يولد الدم

قيادي بـ "حماس": الشعب لا يعدم الوسيلة والدم يولد الدم

المالكي: نترقب بحذر نتائج زيارة بومبيو لإسرائيل ولن نقف مكتوفي الأيدي

المالكي: نترقب بحذر نتائج زيارة بومبيو لإسرائيل ولن نقف مكتوفي الأيدي

التعليقات

الدنيا حكايات

المشاريع الصغيرة بالسلطة

المشاريع الصغيرة بالسلطة

شؤون فلسطينية

غنام تؤكد على العلاقة المتميزة مع القوى في محافظة رام الله والبيرة

غنام تؤكد على العلاقة المتميزة مع القوى في محافظة رام الله والبيرة

الأب مانويل مسلم: سقوط فلسطين سيتبعه سقوط مكة ويثرب والمدينة المنورة

الأب مانويل مسلم: سقوط فلسطين سيتبعه سقوط مكة ويثرب والمدينة المنورة

الصالح يُشيد بجهود الهيئات المحلية والتزام المواطنين وتحليهم بالمسؤولية العالية

الصالح يُشيد بجهود الهيئات المحلية والتزام المواطنين وتحليهم بالمسؤولية العالية

أبو بكر يبحث مع الصليب الأحمر عدداً من القضايا التي تهم الأسرى

أبو بكر يبحث مع الصليب الأحمر عدداً من القضايا التي تهم الأسرى

المالكي يرسل رسائل إلى عدد من نظرائه لمنع الضم

المالكي يرسل رسائل إلى عدد من نظرائه لمنع الضم

قيادي بـ &#34;حماس&#34;: الشعب لا يعدم الوسيلة والدم يولد الدم

قيادي بـ "حماس": الشعب لا يعدم الوسيلة والدم يولد الدم

&#34;مكافحة الفساد&#34; تواصل تلقي الشكاوى والبلاغات عن شبهات الفساد بفترة الطوارئ

"مكافحة الفساد" تواصل تلقي الشكاوى والبلاغات عن شبهات الفساد بفترة الطوارئ

المباحث تُحرر 25 محضر إتلاف وضبط لتجار مخالفين ومواد غذائية بقطاع غزة

المباحث تُحرر 25 محضر إتلاف وضبط لتجار مخالفين ومواد غذائية بقطاع غزة

منوعات

فيديو لهيفاء وهبي للرد على حقيقة غيرتها من زواج ياسمين وأبو هشيمة

فيديو لهيفاء وهبي للرد على حقيقة غيرتها من زواج ياسمين وأبو هشيمة

أحمد مكي يفاجئ جمهوره بصورة نادرة قبل &#34;الصلع&#34;

أحمد مكي يفاجئ جمهوره بصورة نادرة قبل "الصلع"

أول رد منة عرفة على اتهامها بفبركة حلقتها مع رامز جلال

أول رد منة عرفة على اتهامها بفبركة حلقتها مع رامز جلال

أحمد حلمي يسخر من منة عرفة لهذا السبب

أحمد حلمي يسخر من منة عرفة لهذا السبب

محمد وزيري يرد على اتهام هيفاء وهبي بشكل صريح.. والأخيرة تسخر

محمد وزيري يرد على اتهام هيفاء وهبي بشكل صريح.. والأخيرة تسخر

نقابة الممثلين المصريين تعلق على أزمة غادة عبد الرازق وطارق الشناوي

نقابة الممثلين المصريين تعلق على أزمة غادة عبد الرازق وطارق الشناوي

بدون قصد.. منة عرفة تفضح مقلب رامز جلال بأربعة أخطاء

بدون قصد.. منة عرفة تفضح مقلب رامز جلال بأربعة أخطاء

والدة أصالة تثير الجدل بما فعلته في نهار رمضان

والدة أصالة تثير الجدل بما فعلته في نهار رمضان

حلمي بكر يبكي بشكل هستيري: &#34;ابنتي مموتاني&#34;

حلمي بكر يبكي بشكل هستيري: "ابنتي مموتاني"

الراقصة دينا تزف غادة عبد الرازق وزوجها بطريقتها الخاصة

الراقصة دينا تزف غادة عبد الرازق وزوجها بطريقتها الخاصة

عربي

الكويت تُسجل 991 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الكويت تُسجل 991 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

مركز تفشي وباء (كورونا) بالعراق يُعلن خلوه من الفيروس

مركز تفشي وباء (كورونا) بالعراق يُعلن خلوه من الفيروس

صحيفة أمريكية: لبنان على شفير الجوع والفقر

صحيفة أمريكية: لبنان على شفير الجوع والفقر

كورونا: 34 وفاة و5,591 إصابة جديدة في 13 دولة عربية

كورونا: 34 وفاة و5,591 إصابة جديدة في 13 دولة عربية