الصالح يُشيد بجهود الهيئات المحلية والتزام المواطنين وتحليهم بالمسؤولية العالية





رام الله - دنيا الوطنأشاد وزير الحكم المحلي م. مجدي الصالح، بجهود الهيئاتالمحلية في محافظة بيت لحم وعملها التشاركي والتكاملي مع مختلف مكونات المحافظة من أجل التغلب على تحدي فيروس (كورونا) والحد من انتشاره، وصولا لإعلانها خالية من (كورونا)، بفضل التزام الأهالي وتحليهم بروح المسؤوليةالوطنية، والجهود التي بذلتها كافة الطواقم ولجان الطوارئ.جاء ذلك خلال زيارة ميدانية اليوم الثلاثاء، لعدد من الهيئات المحلية في محافظة بيت لحم عقب إعلان وزارة الصحة عن المحافظة خالية من الإصابات بفيروس (كورونا) بعد تشافي جميع المصابين بالمرض.واستهل الصالح جولته بلقاء المحافظ كامل حميد، حيث اطلع على طبيعة الأوضاع الصحية، والأمنية والاقتصادية، والحملة التي أطلقت لدعم صندوق طوارئ بيت لحم وذلك لدعم المتضررين، إضافة إلى الجهود التي بذلت من أجل منع تفشي الفيروس.إلى ذلك، وخلال زيارات ميدانية لبلديات (بيت لحم، بيت ساحور، الشواورة، العبيدية) اطلع على طبيعة التحديات التي واجهتهم خلال المرحلة الصعبة في ظل حالة الطوارئ وازدياد المسؤولية على عاتقهم خاصة فيما يتعلق باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية، إلى جانب عمليات التعقيم، وتوفير مراكز للحجر،وتشكيل فرق ولجان طوارئ، مع الاستمرار بتقديم الخدمات الاساسية للمواطنين وضمان عدم انقطاعها، وتوفير المساعدات والمعونات الإغاثية.وأشاد الصالح بتجربة تكية سواعد الخير في الشواورة وحالة التعاضد والتكافل المجتمعي والشراكة الحقيقية بين المجلس القروي والمجتمع المحلي، الأمر الذي ليس بالغريب عن أبناء شعبنا، حيث تقدم التكية وجبات الطعام للمحتاجين.هذا والتقى الصالح، المجلس الأعلى للخدمات المشترك في محافظتي الخليل وبيت لحم، واستمع لشرح مفصل حول طبيعة الدور الذي قام به مجلس الخدمات خلال الأزمة ومشاركته في عمليات التعقيم في المحافظة، والتخلص من النفايات بطريقة صحية وآمنة بالرغم من زيادة الكميات خلال الفترة الاخيرة، واستعراض عدد من المطالب وخاصة ضرورة العمل على توسيع المكب لزيادة عمره الافتراضي.