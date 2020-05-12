أبو بكر يبحث مع الصليب الأحمر عدداً من القضايا التي تهم الأسرى





جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر الهيئة برام الله، شارك به كل من مدير العلاقات الدولية رائد ابو الحمص، ومدير عام العلاقات العامة والاعلام فؤاد الهودلي، ومدير مكتب الصليب الأحمر في رام الله وأريحا سهى مصلح.وخلال الاجتماع سلم كاسوت، لرئيس الهيئة ردوداً على رسائل سابقة تم إرسالها من قبل الهيئة لرئيس بعثة الصليب الأحمر الدولي، والتي تم المطالبة فيها بضرورة التنسيق وتبادل المعلومات والبيانات المحدثة التي من شأنها تطوير العملوتحسينه بين المؤسستين.وأكد الطرفان خلال الاجتماع، على أهمية دور الصليب الأحمر الدولي في زيارة الأسرى في سجون الاحتلال والاطلاع على ظروفهم الاعتقالية، لا سيما في ظل اجتياح وباء (كورونا) العالم أجمع وخطورة أن يتسرب الى داخل سجون الاحتلال.كما تباحث الطرفان في الأوضاع الاعتقالية والظروف التي يحتجز فيها الأسرى الأطفال والأسيرات والأسرى المرضى، وعمل الصليب الأحمر في المتابعة لإتمام عمليات الاتصال الهاتفي للأسرى بذويهم في ظل جائحة (كورونا) والتي بدأت قبل أيام في بعض السجون حيث يتم السماح للأسرى بالاتصال بذويهم من الدرجة الأولى لمدة 15 دقيقية.وشدد الطرفان على ضرورة العمل المشترك والتعاون المستمر في متابعة قضايا الأسرى في سجون الاحتلال ومواكبتها.