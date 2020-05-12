تفاصيل اتفاق وزير الأشغال ومحافظ سلطة النقد بشأن شركات المقاولات





رام الله - دنيا الوطنبحث وزير الأشغال العامة والإسكان، د.محمد زيارة،اليوم، مع محافظ سلطة النقد عزام الشوا انعكاس أزمة (كورونا) على قطاع الإنشاءات، خاصة فيما يتعلق بشركات المقاولات العامة في فلسطين.وناقش كلا من زيارة والشوا مطالب إتحاد المقاولين في المحافظات الشمالية والجنوبية وتم الاتفاق على، الطلب من البنوك بتقديم التسهيلات البنكية لشركات المقاولات لتمكينهم من دفع رواتب الموظفين.كما تم الاتفاق على عدم احتساب نقاط التصنيف لشيكات أو المستحقات في حال رجوع أي شيكات أو عدم تغطية المستحقات، والطلب من البنوك بإعادة جدولة الديون المستحقة.كما تم الاتفاق على الطلب من البنوك بتقليل متطلبات منح التسهيلات للمقاولين، بالإضافة إلى العمل على إدراج شركات المقاولات ضمن الجهات المستفيدة من القروض الميسرةالتي أعلنت عنها الحكومة وسلطة النقد.وتم الاتفاق على زيادة ساعات عمل البنوك وخاصة في المحافظات الجنوبية.كما وأكد الطرفان على أن هذه الإجراءت تطبق في كلا المحافظات الشمالية والجنوبية على حدا سواء.