المالكي: نترقب بحذر نتائج زيارة بومبيو لإسرائيل ولن نقف مكتوفي الأيدي
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي: "أننا نترقب بحذر نتائج زيارة وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، غداً إلى الجانب الإسرائيلي ولقائه مع بنيامين نتنياهو وبني غانتس".
وأضاف أن "هذا الترقب يأتي في ضوء المسعى الإسرائيلي في المضي قدما بقرار الضم، وبأنه في حال أعطيت إسرائيل الضوء الأخضر للبدء في قرارها، فسيكون لذلك تبعات جدية".
وقال: "لن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذا التصعيد الخطير وغير المسبوق، الذي يهدد المنظومة الدولية بأسرها".
كما أكد المالكي على ضرورة وقوف المجتمع الدولي امام مسؤولياته والضغط على إسرائيل للعدول عن قرارها هذا وان تحترم قرارات الشرعية الدولية التي تأسست عملية السلام بموجبها.
وأشار إلى الحراك الدبلوماسي الفلسطيني بتعليمات وتوجيهات الرئيس محمود عباس، لحشد الدعم الدولي للرؤية الفلسطينية للسلام، والتي تتمثل بتصريحات ومواقف الرئيس عباس.
وأضاف المالكي: أننا نتطلع لموقف الرباعية الدولية منها، كما ونترقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الجمعة المقبل وما سينتج عنه وعليه ستبحث القيادة الفلسطينية خطواتها القادمة في مواجهة الأوضاع الراهنة.
جاء ذلك خلال استقبال المالكي، صباح اليوم في مكتبه، سفير جمهورية البرازيل الاتحادية، السيد فرانسيسكو ماورو.
وقدمت الحكومة البرازيلية، دعما مالياً لنظيرتها الفلسطينية لمواجهة وباء فيروس (كورونا) المستجد.
وسلم السفير ماورو المالكي رسالة من الحكومة البرازيلية تضمنت تقديم دعم مالي رمزي لجهود القيادة الفلسطينية في مواجهة وباء (كورنا)، ودعماً مماثلاً لـ (أونروا).
وثمن المالكي هذا الدعم المقدم من الحكومة البرازيلية، مشيرا الى العلاقات الثنائية القوية والمتينة بين البلدين، وأكد أن فلسطين تطمح بأن يكون للبرازيل دور مجدٍ ومتميز في دعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف والتي تتماشى مع الأعراف الدولية والقانون الدولي.
وفي هذا السياق، دعا البرازيل إلى دعم جهود القيادة الفلسطينية في مواجهة فيروس الاحتلال الذي نواجهه منذ عقود من الزمن، وأشار إلى التصعيد الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة وانتهاكه للقانون الدولي، واستمرار سياساتها العنصرية غير الشرعية ضد شعبنا الفلسطيني.
وأشار إلى قرار الحكومة الإسرائيلية بضم الأغوار وشمال البحر الميت وفرض "السيادة الإسرائيلية" على المستوطنات غير الشرعية والمقامة على أرض دولة فلسطين.
وأضاف المالكي
وأضاف المالكي
بدوره، أكد السفير ماورو أن البرازيل لا زالت تقف مع حل شاملٍ وعادلٍ يلبي احتياجات الطرفين وليس طرفٍ واحدٍ فقط، فلشعب الفلسطيني حقوق يجب أن تحترم، وبأن البرازيل ستواصل هذا الموقف الرسمي لها في جميع المحافل الدولية.
كما وأشاد السفير البرازيلي في جهود القيادة الفلسطينية في مواجهة وباء (كورونا)، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في مراحل مبكرة جدا، بالرغم من الإمكانات المحدودة.
وحضر اللقاء، سعاد صبح قائم بأعمال الإدارة العامة للأمريكيتين والكاريبي، طارق عيدة، مسؤول وحدة الإعلام دانا دسوقي، من مكتب الوزير.
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