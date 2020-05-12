المالكي: نترقب بحذر نتائج زيارة بومبيو لإسرائيل ولن نقف مكتوفي الأيدي

قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي: "أننا نترقب بحذر نتائج زيارة وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، غداً إلى الجانب الإسرائيلي ولقائه مع بنيامين نتنياهو وبني غانتس".





وأضاف أن "هذا الترقب يأتي في ضوء المسعى الإسرائيلي في المضي قدما بقرار الضم، وبأنه في حال أعطيت إسرائيل الضوء الأخضر للبدء في قرارها، فسيكون لذلك تبعات جدية".





وقال: "لن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذا التصعيد الخطير وغير المسبوق، الذي يهدد المنظومة الدولية بأسرها".





كما أكد المالكي على ضرورة وقوف المجتمع الدولي امام مسؤولياته والضغط على إسرائيل للعدول عن قرارها هذا وان تحترم قرارات الشرعية الدولية التي تأسست عملية السلام بموجبها.





وأشار إلى الحراك الدبلوماسي الفلسطيني بتعليمات وتوجيهات الرئيس محمود عباس، لحشد الدعم الدولي للرؤية الفلسطينية للسلام، والتي تتمثل بتصريحات ومواقف الرئيس عباس.





وأضاف المالكي: أننا نتطلع لموقف الرباعية الدولية منها، كما ونترقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الجمعة المقبل وما سينتج عنه وعليه ستبحث القيادة الفلسطينية خطواتها القادمة في مواجهة الأوضاع الراهنة.