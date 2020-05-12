هيئة المرأة العربية تستنكر تعيين توكل كرمان في مجلس (فيسبوك)

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رام الله - دنيا الوطن

عبرت هيئة المرأة العربية عن استغرابها الشديد واستهجانها لقرار ادارة الموقع الاجتماعي الشهير (فيسبوك) في تعيين توكل كرمان المتهمة بالانتماء لحركة سياسية مصنفة في خانة الارهاب في عضوية مجلس حكماء فيسبوك.



وقال محمد الدليمي الأمين العام لهيئة المرأة العربية في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن": إن هيئة المرأة العربية التي تمثل اغلب المنظمات والاتحادات والجمعيات النسائية غير الحكومية في اغلب البلدان العربية تعبر عن الغضب والاستنكار الشديدين من قرار القائمون على ادارة موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك باختيار امرأة مسيئة لصورة المرأة العربية الناصعة في الفضاء الدولي عبر ممارساتها وافعالها المدانة شعبيا واعلاميا بسبب كونها عضوة قيادية في حركة الاخوان المسلمين المصنفة ارهابية في عدد كبير من البلدان ونشرها خطابا سياسيا يحض على العنف والكراهية والبغضاء بين الشعوب وتبنيها فكرا سياسيا محددا ومنغلقا يدعو الى تقويض انظمة الحكم والاستقرار في منطقتنا العربية.



واضاف الأمين العام لهيئة المرأة العربية اننا نطالب ادارة الفيسبوك بالعدول عن هذا القرار بصورة عاجلة واختيار سيدة عربية بديلة ممن قدمن عطاءات كبيرة للإنسانية والسلام في العالم.



وجدد الدليمي بانه في حالة عدم تلبية مطالبتنا بإلغاء القرار فأننا سندعو ملايين النساء والرجال من مستخدمي الفيسبوك في مقاطعته والانسحاب من الاشتراك به وكتابة ملايين المناشدات بتغيير هذا القرار غير المنصف وغير العادل والذي يحمل في ثناياه اهداف مشبوهة.



هذا ومن الجدير بالذكر ان هيئة المرأة العربية أطلقت منذ أكثر من عام فعاليات حملة دولية تستهدف المطالبة بنزع جائزة نوبل للسلام من توكل كرمان والتي حصلت عليها بطرق ملتوية وملتبسة لكي تستخدمها جسرا للعبور نحو غاياتها السلبية والارهابية.