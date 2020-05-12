"مكافحة الفساد" تواصل تلقي الشكاوى والبلاغات عن شبهات الفساد بفترة الطوارئ
رام الله - دنيا الوطن
دعت هيئة مكافحة الفساد كافة المواطنين والمواطنات الى عدم التردد في التقدم باي شكوى او بلاغ عن شبهات الفساد مع تأكيدها على متابعة كل ما يصلها من شكاوى وبلاغات وملاحقة كل من يثبت فساده وفق الاصول القانونية.
واكد مدير عام الادارة العامة للمعلومات والمتابعة، عصام عبد الحليم، انه رغم ما مرت به دولة فلسطين من ظروف استثنائية بسبب جائحة كورنا، الا ان الهيئة واصلت عمله بناء على تعليمات رئيس الهيئة، معالي المستشار الدكتور احمد براك، واسقبلت الشكاوى والبلاغات من خلال الاستقبال الالكتروني كوسيلة بديلة لتقديم شكاوى وبلاغات المواطنين في ظل الازمة الراهنة بفعل هذا الوباء.
واشار عبد الحليم على ان المواطنين بامكانهم التقدم بشكاويهم وبلاغلاتهم الى هيئة مكافحة الفساد حيث تقوم دائرة الشكاوى والبلاغات في الإدارة العامة للمعلومات والمتابعة كدائرة مختصة بمتابعة الشكاوى والإخبارات والبلاغات التي تُقدم وترد للهيئة ويتم التعامل مع كل الشكاوى والبلاغات بصورة عاجلة وفاعلة للتحقق مما ورد فيها من شبهات فساد عبر مختلف انواع الاستدلال والتحري ومراسلة كافة الجهات ذات العلاقة بمضمون وحيثيات الشكاوى والبلاغات.
واضاف:" ان هيئة مكافحة الفساد وعبر الدائرة المختصة استمرت باستقبال ومتابعة ومعالجة كافة ما يرد من شكاوي وبلاغات ومراسلة الجهات المختصة رغم الظروف التي رافقت أزمة وباء الكورونا وقد انتهجت الهيئة اسلوب الاستقبال الالكتروني للشكاوى والبلاغات كوسيلة بديلة للتقدم بشكاوى وبلاغات المواطنين في ظل الازمة.
وجدد عبد الحليم دعوته كافة المواطنين والمواطنات عدم التردد في التقدم باي شكوى او بلاغ عن فساد مع التأكيد على ان الهيئة تقوم بمتابعة كل ما يصلها من شكاوى وبلاغات ومستمرة بتتبعها وملاحقة كل من يثبت فساده وفق الاصول القانونية.
وقال :" إن تقديم المواطن للشكوى وإبلاغه عن ممارسات الفساد لهو ممارسة فعلية من قبله لحق من حقوقه القانونية وتعبير عن حقوق المواطنة التي تساعدنا جميعا في الاسهام في ملاحقة الفاسدين وهي تشكل بلا ريب ضمانة حقيقية لحصول الجميع على الحقوق القانونية والخدمات العامة بفاعلية وكفاءة بعيداً عن الاستغلال او التمييز أو سوء الإدارة".
وحسب ما اكده عبد الحليم فان الهيئة واصلت عملها في استقبال الشكاوى والبلاغات من قبل المواطنين منذ الايام الاولى لاعلان حالة الطوارئ دون توقف موضحا ان استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتواصل الالكتروني مثل بديلا فعليا من قبل العديد من المواطنين وساعدهم في الابلاغ والشكاوى عن العديد من القضايا التي يتم متابعتها من قبل الدائرة المختصة في الهيئة.
وتخصص الهيئة مجموعة وسائل اتصال لاتاحة المجال امام المواطنين في تقديم الشكاوى والبلاغات سواء من خلال خدمات الايميل "[email protected]"، او خلال الموقع الالكتروني : www.pacc.ps، او أو من خلال الفاكس رقم : 022424015 او من خلال هاتف رقم: 8-7 /022424016، اضافة الى التطبيق الالكتروني الذي اطلقته الهيئة قبل اعلان حالة الطورائ.
دعت هيئة مكافحة الفساد كافة المواطنين والمواطنات الى عدم التردد في التقدم باي شكوى او بلاغ عن شبهات الفساد مع تأكيدها على متابعة كل ما يصلها من شكاوى وبلاغات وملاحقة كل من يثبت فساده وفق الاصول القانونية.
واكد مدير عام الادارة العامة للمعلومات والمتابعة، عصام عبد الحليم، انه رغم ما مرت به دولة فلسطين من ظروف استثنائية بسبب جائحة كورنا، الا ان الهيئة واصلت عمله بناء على تعليمات رئيس الهيئة، معالي المستشار الدكتور احمد براك، واسقبلت الشكاوى والبلاغات من خلال الاستقبال الالكتروني كوسيلة بديلة لتقديم شكاوى وبلاغات المواطنين في ظل الازمة الراهنة بفعل هذا الوباء.
واشار عبد الحليم على ان المواطنين بامكانهم التقدم بشكاويهم وبلاغلاتهم الى هيئة مكافحة الفساد حيث تقوم دائرة الشكاوى والبلاغات في الإدارة العامة للمعلومات والمتابعة كدائرة مختصة بمتابعة الشكاوى والإخبارات والبلاغات التي تُقدم وترد للهيئة ويتم التعامل مع كل الشكاوى والبلاغات بصورة عاجلة وفاعلة للتحقق مما ورد فيها من شبهات فساد عبر مختلف انواع الاستدلال والتحري ومراسلة كافة الجهات ذات العلاقة بمضمون وحيثيات الشكاوى والبلاغات.
واضاف:" ان هيئة مكافحة الفساد وعبر الدائرة المختصة استمرت باستقبال ومتابعة ومعالجة كافة ما يرد من شكاوي وبلاغات ومراسلة الجهات المختصة رغم الظروف التي رافقت أزمة وباء الكورونا وقد انتهجت الهيئة اسلوب الاستقبال الالكتروني للشكاوى والبلاغات كوسيلة بديلة للتقدم بشكاوى وبلاغات المواطنين في ظل الازمة.
وجدد عبد الحليم دعوته كافة المواطنين والمواطنات عدم التردد في التقدم باي شكوى او بلاغ عن فساد مع التأكيد على ان الهيئة تقوم بمتابعة كل ما يصلها من شكاوى وبلاغات ومستمرة بتتبعها وملاحقة كل من يثبت فساده وفق الاصول القانونية.
وقال :" إن تقديم المواطن للشكوى وإبلاغه عن ممارسات الفساد لهو ممارسة فعلية من قبله لحق من حقوقه القانونية وتعبير عن حقوق المواطنة التي تساعدنا جميعا في الاسهام في ملاحقة الفاسدين وهي تشكل بلا ريب ضمانة حقيقية لحصول الجميع على الحقوق القانونية والخدمات العامة بفاعلية وكفاءة بعيداً عن الاستغلال او التمييز أو سوء الإدارة".
وحسب ما اكده عبد الحليم فان الهيئة واصلت عملها في استقبال الشكاوى والبلاغات من قبل المواطنين منذ الايام الاولى لاعلان حالة الطوارئ دون توقف موضحا ان استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتواصل الالكتروني مثل بديلا فعليا من قبل العديد من المواطنين وساعدهم في الابلاغ والشكاوى عن العديد من القضايا التي يتم متابعتها من قبل الدائرة المختصة في الهيئة.
وتخصص الهيئة مجموعة وسائل اتصال لاتاحة المجال امام المواطنين في تقديم الشكاوى والبلاغات سواء من خلال خدمات الايميل "[email protected]"، او خلال الموقع الالكتروني : www.pacc.ps، او أو من خلال الفاكس رقم : 022424015 او من خلال هاتف رقم: 8-7 /022424016، اضافة الى التطبيق الالكتروني الذي اطلقته الهيئة قبل اعلان حالة الطورائ.
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