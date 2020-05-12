الصحة بغزة: حصة القطاع من مساعدات الدول والمؤسسات المانحة لم تصل من رام الله

قال الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، أشرف القدرة، إن أزمة النقص في الموارد الصحية تشدد يوماً بعد يوم جراء استمرار الحصار الاسرائيلي وعدم وصول حصة قطاع غزة من المساعدات الدولية للسلطة الفلسطينية حتى اللحظة رغم وصولها للمستودعات الوزارة برام الله.



وأضاف القدرة، خلال الإيجاز الصحفي، اليوم الثلاثاء: "نؤكد مجدداً أنه لم يصل حصة قطاع غزة من مساعدات الدول والمؤسسات المانحة المخصصة لعموم شعبنا الفلسطيني لمواجهة جائحة كورونا".



وطالب القدرة، الجهات ذات العلاقة بضمان ايصال حصة قطاع غزة من جملة المساعدات التركية والمساعدات الطبية الأخرى التي وصلت إلى مستودعات وزارة الصحة في رام الله من مختلف الدول والمؤسسات المانحة والتي تجاوزت 40 مليون دولار.



وتابع القدرة: "وزارة الصحة والمؤسسات الحكومية تتابع عن كثب جملة اجراءات استقبال واستضافة العائدين عبر معبر رفح البري".



وأكمل: "وزارة الصحة تجري الترصد الحراري لكافة العائدين عبر ظعبر رفح البري للاطمئنان الاولي على سلامتهم، وفرق التثقيف الصحي بوزارة الصحة تعمل على توعية القادمين باجراءات السلامة والوقاية خلال استضافتهم في مراكز الحجر الصحي".



واستكمل: "وزارة الصحة وفرت طواقم طبية مختصة لفرز الحالات المرضية المتعددة فور وصولها لمعبر رفح لنقلها بسيارات اسعاف خاصة الى مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني، والمراكز الصحية الأخرى، كما أن الوزارة هيأت غرف حجر خاصة في المستشفيات الكبرى لاستقبال بعض الحالات التي تحتاج الى تدخلات طبية تخصصية من بين العائدين وفق اجراءات وقائية كاملة".



وتابع: "لدى وزارة الصحة والمؤسسات الحكومية سياسة واضحة لاستضافة العائدين مع الحفاظ على خصوصية الطالبات والسيدات والحالات الاجتماعية والمرضية المختلفة".



وأشار القدرة، إلى أن مجمل حالات التعافي قى قطاع غزة 14 حالة غادر من 11 حالة وبقي 3 حالات متعافية في مركز الحجر الصحي بمعبر رفح، مكملاً: "تتابع الطواقم الطبية المختصة اجراءتها الطبية للحالات المتعافية من فيروس كورونا في قطاع غزة منزلياً أخداً بالأحوط وجميعهم بحالة صحية مطمئنة".



وقال: "لازالت الطواقم الطبية تتابع 6 حالات مصابة بفيروس كورونا بمستشفى العزل بمعبر رفح وحالتهم مطمئنة، والفحوصات التي أجراها المختبر المركزي منذ مطلع الاسبوع الجاري للمستضافين وحالات الاشتباه جميع نتائجها سلبية ولم تسجل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة".



وأضاف القدرة: "وزارة الصحة انهت الحجر الصحي ل1971 مستضاف في مراكز الحجر الصحي منذ مطلع الاسبوع الماضي وفق البرتوكول المعتمد، كما أنها تتابع 410 مستضاف في مراكز الحجر الصحي وجميعهم بحالة صحية جيدة ويقوم على رعايتهم 154 من الطوقم الطبية والشرطية والخدمات الأخرى".



وتابع :"الجنة الوطنية العليا لمواجهة جائحة كورونا في قطاع غزة برئاسة وزارة الصحة تؤكد ان منحنى انتشار الوباء يجعل قطاع غزة في دائرة الخطر ويدعونا الى التشديد في اجراءاتنا الاحترازية لسلامة المجتمع".



وقال القدرة: "تسارع تفسي الوباء في العالم والذي بلغ نحو 4 مليون و300 الف اصابة وكذلك ارتفاع معدلات الاصابة حول قطاع غزة وعودة المرض للعديد من الحالات المتعافية يشكل كابوس للقطاع المحاصر والذي يمثل اعلى كثافة سكانية في العالم.



واستكمل: "المناطق التي يتوافد منها المواطنين الى قطاع غزة عبر معبر رفح البري وعبر حاجز بيت حانون موبوءة وتدعونا الى منزيد من الحذر واتباع اجراءات السلامة كل لحظة، مشيراً إلى أن وزارة الصحة تستهجن حالة التراخى والاستهتار الموجودة والازدحام غير المبرر في الاسواق وغيرها وتشدد على تنفيذ جملة الاجراءات الوقائية من اجل سلامة المواطنين وتحصين المجتمع.



وأضاف: "المرحلة الحالية تتطلب تعزيز الدور المجتمعي في اتباع اجراءات السلامة والوقاية دون استهتار أو تراخي , فالجميع مسئول من أجل حماية قطاع غزة من خطر كورونا"، داعياً كافة المواطنين لاسيما كبار السن والأطفال ومرضى ضعف المناعة والجهاز التنفسي والامراض المزمنة الى مزيد من الحذر والتزام المنازل وتجنب الأماكن العامة والتجمعات واتباع إجراءات الوقاية المستمرة.



رام الله - دنيا الوطن