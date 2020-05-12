شؤون فلسطينية

تفاصيل اتصالات هاتفية أجراها الرئيس عباس مع المالكي والشيخ والكيلة وعساف بشأن (كورونا)

تفاصيل اتصالات هاتفية أجراها الرئيس عباس مع المالكي والشيخ والكيلة وعساف بشأن (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أجرى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس اليوم الثلاثاء، عدة اتصالات مع عدد من المسؤولين، بشأن جهود مكافحة فيروس (كورونا)، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

واستمع الرئيس عباس، إلى تقرير من وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي عن أوضاع الجاليات الفلسطينية في الخارج في ظل تفشي وباء (كورونا).

وقدم وزير الخارجية تقريراً مفصلاً عن أعداد وأماكن الفلسطينيين الذين أصيبوا بفيروس (كورونا) في دول العالم المختلفة، وكذلك عن حالات الوفاة بين الفلسطينيين في الخارج جراء هذا الوباء.

وأوعز الرئيس باستمرار متابعة وزارة الخارجية للجاليات الفلسطينية للوقوف على أوضاعها، وتقديم ما يمكن من مساعدة لها.

كما أعطى تعليمات مشددة بالعمل على إعادة الطلاب والعالقين الفلسطينيين من دول العالم المختلفة إلى فلسطين، والتنسيق مع وزارة الصحة لترتيب إجراءات عودتهم وتقديم الفحوصات والخدمات الطبية لهم عند وصولهم إلى فلسطين.

وأثنى الرئيس عباس على جهود وزارة الخارجية في متابعة أوضاع الفلسطينيين في الخارج، وتقديم المساعدة المطلوبة لهم.

كما استمع الرئيس عباس، لتقرير مفصل من رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، الوزير حسين الشيخ، عن جهود الهيئة في تسهيل عمل المؤسسات الفلسطينية المختلفة لإدخال المساعدات الطبية المقدمة من الدول والمنظمات الدولية.

وأثنى الرئيس على عمل هيئة الشؤون المدنية والمتابعة اليومية لتنسيق دخول المساعدات وغيرها من الخدمات التي تشرف عليها الهيئة لصالح المواطن الفلسطيني.

ووجه، الوزير الشيخ بالاستمرار في هذه الجهود بنفس الوتيرة، لحماية المواطنين من هذا الوباء ومنع تفشيه.

كما اطمأن الرئيس عباس خلال اتصال هاتفي مع وزيرة الصحة، مي الكيلة، على أوضاع المصابين بفيروس (كورونا) في فلسطين.

واطلع الرئيس عباس على تطورات الأوضاع الصحية في فلسطين، في ظل استمرار تفشي فيروس (كورونا) المستجد في دول العالم المختلفة.

وشدد على ضرورة استمرار الجهود الوقائية اللازمة لمنع تفشي الفيروس في فلسطين، وإجراء كل الفحوصات الطبية الضرورية للوقوف على الحالة الصحية في فلسطين، ومتابعة أوضاع المواطنين المصابين لضمان تعافيهم من الوباء ومنع انتقال العدوى إلى غيرهم.

وأثنى الرئيس عباس على جهود طواقم وزارة الصحة الذين أسماهم الجيش الأبيض في حماية فلسطين من هذا الوباء الخطير.

كما استمع الرئيس عباس، اليوم الثلاثاء، من المشرف العام على الإعلام الرسمي الوزير أحمد عساف، إلى تقرير حول الدور الذي قام به الإعلام الرسمي في ظل انتشار أزمة (كورونا)، من توعية للمواطنين حول مخاطر هذا الوباء وتوجيه لهم لكيفية تجنبه.

وأشاد بدور الإعلام الرسمي بشكل خاص والفلسطيني بشكل عام في ظل هذه الأزمة، الأمر الذي كان له الأثر الكبير في إيصال الرسائل المطلوبة للمواطنين، ومحاصرة هذا الفيروس وتقليل أضراره.

وطالب الرئيس عباس عساف باستمرار الإعلام بالقيام في دوره التوجيهي والتوعوي للمواطنين، حتى انتهاء هذه الأزمة.

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