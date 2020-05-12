الداخلية بغزة: لا تغيير على جميع القرارات المتعلقة بمنع التجمعات

قال الناطق باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، إياد البزم، إنه تم فتح معبر رفح اليوم في اتجاه الوصول فقط ولمدة ثلاثة أيام؛ من أجل إدخال أعداد من العالقين في مصر.





وأضاف البزم، خلال الإيجاز الصحفي، اليوم الثلاثاء: "أجرينا كافة الترتيبات والاستعدادات اللازمة بهذا الشأن، حيث سيتم نقلهم جميعاً إلى مراكز الحجر الصحي لقضاء مدة 21 يوماً".





وتابع: "قرابة 1700 مواطناً عالقاً سجلوا بياناتهم عبر الرابط الذي تم نشره قبل أيام، وقامت هيئة المعابر بجمع بياناتهم وتصنيفها، وتقسيم دخولهم على مدار الأيام الثلاثة".





وأكمل: "أتمّت هيئة المعابر دراسة جميع بيانات المسجلين من العالقين، وسيتم توزيعهم على مراكز الحجر الصحي بحسب طبيعة الحالات، وقامت هيئة المعابر بالاتصال بالعالقين في مصر بشكل شخصي وإبلاغهم بمواعيد دخولهم؛ لضمان إتمام إجراءات الوقاية والسلامة، ونأمل الالتزام بذلك من قبل جميع المواطنين العالقين".





واستكمل: "لا مواعيد مُحددة لفتح معبر رفح في اتجاه المغادرة، وعلى جميع العائدين مراعاة ذلك، وتواصل الأجهزة الأمنية المختصة تأمين 10 مراكز للحجر الصحي في محافظات قطاع غزة، ولا زالت تُقدم الخدمة للمستضافين فيها".





وقال: "أتمّت الشرطة خطتها لتأمين انعقاد امتحانات الثانوية العامة المقررة في 30 أيار/مايو الجاري، وفق إجراءات الوقاية والسلامة، وذلك التنسيق مع وزارتي التعليم والصحة".





ودعا البزم، المواطنين إلى الاستمرار في اتخاذ إجراءات الوقاية والسلامة في ظل وصول عائدين جُدد، تحسباً أن يكون بينهم مصابون بالفيروس، متابعاً: "لا تغيير على جميع القرارات الصادرة عن وزارة الداخلية، المتعلقة بمنع التجمعات".

رام الله - دنيا الوطن