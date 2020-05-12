بعد البيت الأبيض.. فيروس (كورونا) يطرق أبواب الكريملن الروسي

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إصابته بفيروس (كورونا) المستجد، مشيراً إلى أنه يخضع للعلاج في الوقت الحالي.



وقال بيسكوف، وفق وكالة (سبوتنيك)، اليوم الثلاثاء، إنه موجود في المستشفى في الوقت الراهن لتلقي العلاج.



كما أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، في 30 نيسان/أبريل، خضوعه للحجر الصحي المنزلي بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد.



وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن رئيس الحكومة، يتعافى من فيروس كورونا، مؤكدا أنه يتواصل معه كل يوم ويشارك في العمل الجاري وإعداد جميع القرارات.



وفي وقت سابق، قال مسؤول في البيت الأبيض: إنه تم تشديد الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس (كورونا) داخل مقر الإدارة الأمريكية، إثر إصابة اثنين من الموظفين بالفيروس.



ووفق شبكة (NBC) فقد قال المسؤول: إن الإجراءات تشمل التنظيف والتعقيم المتكرر للجناح الغربي من البيت الأبيض، وإلزام الموظفين الذين يتواصلون مع الرئيس دونالد ترامب بارتداء الكمامات الطبية.



وأوضحت الشبكة، أنه سيتعين على الموظفين غير الأساسيين الذين اختلطوا بالموظفين المصابين الخضوع للعزل المنزلي لمدة 14 يوماً، فيما ستواصل الكوادر الأساسية العمل في الجناح الغربي، لكنهم سيخضعون للمتابعة المشددة لحالتهم.



جاء ذلك، على إثر إصابة المتحدثة باسم نائب الرئيس مايك بينس، وأحد أفراد الطاقم الذي يقدم الخدمات للرئيس دونالد ترامب بفيروس (كورونا).



رام الله - دنيا الوطن