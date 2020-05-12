"الخارجية": جهود استثنائية للسفارات بمتابعة أوضاع العالقين ووفاة فلسطيني بفيروس (كورونا) بالإمارات

قالت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الثلاثاء: إن هناك 75 حالة وفاة بفيروس (كورونا)، بالإضافة إلى 1383 إصابة، و612 حالة تعافي، في صفوف جالياتنا حول العالم.



وأكدت في تقريرها اليومي بشأن فيروس (كورونا) أن هناك جهوداً استثنائية للسفارات، في متابعة أوضاع العالقين الصحية والمعيشية، ريثما تتم إعادتهم.



وقالت الوزارة: إنه ضمن جهود وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي المتواصلة لحشد الدعم الدولي لجهود دولة فلسطين في مواجهة وباء (كورونا) المستجد، وخلال استقباله هذا اليوم سفير جمهورية البرازيل الاتحادية، السيد فرانسيسكو ماورو تسلم منه قرار الحكومة البرازيلية تقديم دعم مالي لفلسطين على الشكل التالي: 75 ألف دولار أمريكي لخزينة الدولة من اجل شراء معدات طبية وعينات فحص ومستلزمات ضرورية أخرى للحد من تفشي الفايروس، بالإضافة الى 75 ألف دولار إضافية الى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، (أونروا)، من أجل مساعدة اللاجئين الفلسطينيين الأكثر تضررا من هذا الوباء.





وسيقوم فريق العمل المختص في الوزارة بالتنسيق مع الحكومة البرازيلية ووزارة الصحة الفلسطينية لعمل الإجراءات اللازمة على الفور من أجل تنفيذ هذا الدعم خلال الأيام القليلة القادمة وتسليمه الى وزارة الصحة.



وأكد فريق العمل المصغر في الوزارة، تزايد أعداد المناشدات التي تصل إلى الوزارة من العالقين، المواطنين والطلبة، وتزايد الرسائل والتقارير التي تصله من سفراء دولة فلسطين بخصوص الأوضاع المعيشية الصعبة للعالقين وارتفاع منسوب الضغط النفسي والإنساني لديهم بسبب تعطلهم عن أعمالهم ودراستهم من جهة، وبُعدهم عن ذويهم واسرهم خاصة في شهر رمضان المبارك ومع اقتراب حلول عيد الفطر، كما هو الحال في مصر، تركيا، الجزائر، ماليزيا، الامارات، سلطنة عُمان، كندا، الولايات المتحدة الامريكية، إيطاليا، اسبانيا، اليونان، فلندا وغيرها.





ويقوم سفراء دولة فلسطين ببذل جهود استثنائية في متابعة قضية العالقين، سواء من حيث الوقوف عند احتياجاتهم المعيشية والصحية والعلاجية، أو متابعة تطورات عودتهم إلى أرض الوطن مع وزارة الخارجية والمغتربين ومراكز صنع القرار في دولة فلسطين، أو عودة أعداد منهم إلى الدول حيث تقيم أسرهم وذويهم، خاصة من يرغبون بالعودة إلى لبنان من حملة وثيقة السفر اللبنانية، كما هو الحال في الإمارات وأوكرانيا.





وأفادتنا السفارة في أوكرانيا، بأن ثلاثة من الطلبة الفلسطينيين حملة الوثيقة اللبنانية سيغادرون على متن طائرة أوكرانية إلى لبنان.





وأضاف الفريق أن مجموع من دخلوا إلى أرض الوطن من العالقين في المملكة الأردنية الهاشمية بلغ 2307، وأن الدفعة الثانية من أبناء شعبنا في قطاع غزة ستدخل يوم الغد، حيث تم إجراء التنسيقات اللازمة لنقلهم إلى معبر بيت حانون/ إيرز بعد اجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.





من جهة أخرى، أفادت سفارة دولة فلسطين في القاهرة، أن السلطات المصرية، فتحت معبر رفح ابتداءً من صبيحة هذا اليوم الثلاثاء حتى الخميس القادم لدخول العالقين، ومن المتوقع أن يتمكن 1500 مواطن وطالب من الدخول الى قطاع غزة.





هذا ويتابع المالكي قضية العالقين باستمرار، ويتواصل في ذلك مع نظرائه في دول الجوار وينسق الجهود مع الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء د. محمد اشتية، ومع رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، الذي يبذل جهوداً متواصلة للحصول على الموافقات اللازمة من دول الجوار لإجلاء طلبتنا ورعايانا.





وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأمريكية أنه لم يتم تسجيل أية إصابة أو وفاة في صفوف الجالية لهذا اليوم، وتسجيل أربع حالات تعافي من الحالات المصابة.





وتواصل سفارة دولة فلسطين لدى بنغلاديش متابعة أوضاع الجالية والطلبة المدنيين والعسكريين للاطمئنان على صحتهم والوقوف عند احتياجاتهم وتلبيتها وفقاً للإمكانيات المتوفرة، سواءً على مستوى مساعدات نقدية بسيطة أو عينية للعائلات المستورة والطلبة المحتاجين.





وأفادت السفارة بتسجيل أول إصابتين بالفيروس في صفوف الفلسطينيين في بنغلاديش لطالبين عسكريين، حيث تم عزلهم عن بقية الطلبة حفاظاً على السلامة العامة، وتتابع السفارة وعبر المحلق العسكري المعتمد مع الجهات البنغالية المختصة إجراء الفحوصات اللازمة لكافة طلبتنا العسكريين والبالغ عددهم 25 طالباً.



وتتابع سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية التركية أحوال الجالية والطلبة واللاجئين والعالقين وتتواصل معهم من خلال لجنة الطوارئ لتقديم كل ما يلزم من خدمات ممكنة للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم وأوضاعهم المعيشية والطبية خاصة في شهر رمضان المبارك وعلى أبواب عيد الفطر، وتواصل أيضا متابعة الأوضاع الصحية للمصابين بالفيروس والمعيشية لذويهم، حيث بلغ العدد الإجمالي للإصابات 16 حالة، كان آخرها إصابة شاب فلسطيني يعمل في احد المصانع في إسطنبول وحالته مستقرة وتم علاجه في المستشفى وهو قيد الحجر المنزلي الآن، ومنها أيضا حالتين تخضعان للعلاج وحالتهما مستقرة، وتم تعافي 13.





وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى الإمارات العربية المتحدة أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة هذا اليوم في صفوف الجالية للمواطن أحمد محمود درويش أو ذياب (46 عاماً) بسبب فيروس (كورونا)، ليرتفع عدد الوفيات في صفوف الجالية في الإمارات إلى 6، ويبقى عدد الإصابات 23 حالتهم مستقرة، وتم تعافي 6 حالات.





وتقوم السفارة ولجنة الطوارئ بمتابعة أوضاع الجالية والطلبة والعالقين باستمرار للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم وتقديم أي عون للمحتاجين منهم، وفي ذلك ستقوم السفارة بتوزيع 650 طرداً غذائياً على الأسر المتعففة بتبرع كريم من مؤسسات ومحال تجارية وعبر السفارة.





من جهة أخرى تتابع السفارة أيضا شحنة التبرعات الطبية التي تقدمت بها مشكورةً شركة نافكو لشعبنا في الوطن وفي لبنان وسوريا، وتتواصل مع الهيئة الخيرية الإماراتية للاطمئنان على سير حملة التبرعات التي تشرف عليها الهيئة لشراء 20 جهاز تنفس لصالح وزارة الصحة، والتي بلغت حتى الآن ما يفوق 100 ألف دولار.





من جهة أخرى تواصلت السفارة مع فريق العمل المصغر في وزارة الخارجية لإجراء ما يلزم من اتصالات وترتيبات مع وزارة التربية والتعليم بشأن طالب ثانوية عامة عالق في الامارات، وبدوره تابع فريق العمل المصغر في الوزارة القضية مع وزارة التربية والتعليم، وجاري الترتيب معها لتأمين الفرصة للطالب لتقديم امتحان الثانوية العامة بإشراف السفارة.



وتتابع سفارة دولة فلسطين في بلجيكا أوضاع الجالية والطلبة واللاجئين والعالقين وتتواصل معهم للاطمئنان على صحتهم وتقديم كل مساعدة ممكنة للمحتاجين منهم.





وأفادت السفارة أنه ومنذ أسبوع لم يتم تسجيل إصابات جديدة في صفوف الجالية، بذلك يستقر عدد المصابين عند 85 إصابة منذ بداية الجائحة، وإصابة واحدة في لوكسمبورغ، تعافى أحد أبناء الجالية ليرتفع عدد المتعافين إلى 49 حالة منذ بداية الأزمة.





وقدمت السفارة 130 وجبة إفطار رمضانية لعائلات فلسطينية ولمواطنين فلسطينيين متواجدين في مركزي لجوء في مدينة سانت نيكلاس ببلجيكا، وبذلك يصبح عدد الوجبات الرمضانية التي قدمتها السفارة منذ بداية شهر رمضان 444 وجبة إفطار، وزعت السفارة بالأمس 250 سلة غذائية على عائلات فلسطينية وفلسطينيين يعيشون في سبعة مراكز لجوء، وبالتالي يصبح ما قدمته السفارة 412 سلة غذائية منذ بداية شهر رمضان.



وتواصل سفارة دولة فلسطين لدى تشيلي متابعاتها لأوضاع الجالية للاطمئنان على صحتها وضمان تقديم أية خدمات أو مساعدة ممكنة لأعضائها، وذلك بالتواصل مع مؤسسات وفعاليات الجالية والوقوف على سير أشكال التضامنات الاجتماعية والتكافل الأسري وحملات الخير والتبرعات التي تقوم بها مؤسسات الجالية، سواء على مستواها الداخلي، أو على مستوى حشد التبرعات لأبناء شعبنا والمؤسسات الفلسطينية في الوطن.





وتؤكد السفارة أنه لم يتم تسجيل إصابات جديدة بالفيروس بصفوف الجالية ليبقى عدد الإصابات 6، منها إصابة عائلة مكونة من خمسة أفراد، وشفاء حالة واحدة.



وتؤكد سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية ومملكة كبموديا وجمهورية لاوس الشعبية، مجدداً أن طاقم السفارة وكافة أبناء الجالية الفلسطينية المقيمة في فيتنام بما في ذلك الطلبة الفلسطينيين الذين يتابعون دراستهم في الجامعات الفيتنامية بخير وعافية حتى اللحظة، ولم يطرأ أي جديد بذلك الخصوص، وتعمل السفارة بدورها على الإبقاء على تواصل دائم مع كافة أبناء الجالية في مختلف المدن والمحافظات الفيتنامية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي للاطمئنان على وضعهم الصحي.



وتواصل سفارة دولة فلسطين لدى أوكرانيا متابعة أوضاع الجالية والطلبة وتطمئن على صحتهم وتقدم لهم المساعدات الممكنة على المستوى المعيشي، وأشرفت على تشكيل لجان طوارئ في المدن الأوكرانية بالشراكة مع الجالية والاتحاد العام لطلبة فلسطين، وتقوم ضمن امكانياتها المحدودة بتقديم مساعدات للطلبة والعوائل المحتاجة، هذا بالإضافة إلى المساعدات التي تجمعها لجان الطوارئ، خاصة مع تضرر عديد العائلات والافراد بسبب انقطاعهم عن العمل لمدة شهرين.





وتؤكد السفارة أنه لم يتم تسجيل إصابات جديدة في صفوف الجالية والطلبة ليبقى عدد الإصابات 3، منها طالبان مصابان بالفيروس وحالتهم الصحية جيدة جدا وتم تمديد الحجر الصحي لهما لمدة أسبوع اخر، وقامت السفارة بتزويدهما بمواد غذائية وكل ما يلزم من كمامات ومعقمات ومواد طبية أخرى، بالإضافة إلى تكليف طبيب فلسطيني لمتابعة حالتهما يومياً، وتعافي الحالة الثالثة.



وتؤكد سفارة دولة فلسطين لدى مملكة البحرين أنه لا توجد أية إصابة في صفوف الجالية حتى اللحظة، وتتواصل مع الجالية بواسطة خلية الطوارئ التي تم تشكيلها من أعضاء السفارة ورموز الجالية، وتفيد أن جميع الطلبة بخير ويواصلون دراستهم في كافة جامعات المملكة بواسطة التعليم عن بعد.





وتقدم السفارة المساعدات للأسر المحتاجة طيلة أيام شهر رمضان مع اختلاف نوع المساعدة مادية وعينية، وذلك عن طريق فاعلي خير وجمعيات بحرينية.





وقدمت جمعية الفلاح الخيرية 200 وجبة إفطار صائم إلى المخيمات الفلسطينية في صيدا- لبنان حسب طلب المتبرع، وقدمت أيضاً 100 سلة غذائية إلى مخيم برج الشمالي في لبنان حسب طلب المتبرع، وقدم أحد المتبرعين 1000 دولار أمريكي توزع كسلال غذائية في فلسطين حسب رغبته، كما قدم رجل أعمال في مملكة البحرين 5000 دولار أمريكي، تم تحويلها إلى حساب وزارة المالية في فلسطين.





وتفيد السفارة أن وزارة الصحة البحرينية تقدم الرعاية الصحية الكاملة للمواطنين والمقيمين على حد سواء.

رام الله - دنيا الوطن