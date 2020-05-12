الكويت تُسجل 991 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)





وكانت الكويت، أعلنت فرض حظر التجول في البلاد، حتى نهاية الشهر الجاري، وذلك لمنع تفشي فيروس (كورونا).









رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة الكويتية، تسجيل 991 إصابة، و194 حالة شفاء، و10 حالات وفاة جديدة بـ (كورونا) خلال الساعات الـ 24 الماضية.وكانت وزارة الصحة الكويتية، سجلت أمس 7 وفيات و598 إصابة جديدة بـ (كورونا)، ما يمثل انخفاضا لافتاً في الإصابات مقارنة مع أكثر من 1000 حالة أمس الأول الأحد، وفق (روسيا اليوم).