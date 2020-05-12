الكويت تُسجل 991 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الكويتية، تسجيل 991 إصابة، و194 حالة شفاء، و10 حالات وفاة جديدة بـ (كورونا) خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وكانت وزارة الصحة الكويتية، سجلت أمس 7 وفيات و598 إصابة جديدة بـ (كورونا)، ما يمثل انخفاضا لافتاً في الإصابات مقارنة مع أكثر من 1000 حالة أمس الأول الأحد، وفق (روسيا اليوم).
أعلنت وزارة الصحة الكويتية، تسجيل 991 إصابة، و194 حالة شفاء، و10 حالات وفاة جديدة بـ (كورونا) خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وكانت وزارة الصحة الكويتية، سجلت أمس 7 وفيات و598 إصابة جديدة بـ (كورونا)، ما يمثل انخفاضا لافتاً في الإصابات مقارنة مع أكثر من 1000 حالة أمس الأول الأحد، وفق (روسيا اليوم).
وكانت الكويت، أعلنت فرض حظر التجول في البلاد، حتى نهاية الشهر الجاري، وذلك لمنع تفشي فيروس (كورونا).
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