شؤون فلسطينية

المباحث تُحرر 25 محضر إتلاف وضبط لتجار مخالفين ومواد غذائية بقطاع غزة

المباحث تُحرر 25 محضر إتلاف وضبط لتجار مخالفين ومواد غذائية بقطاع غزة
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
حررت المباحث العامة، دائرة مباحث التموين بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني والطب الوقائي في وزارة الصحة أمس الاول ، 16 محضر إتلاف لعدد من المنتجات المنتهية الصلاحية والتي لا تصلح للاستخدام الأدمي، وتنوعت البضائع التي تم إتلافها بين اللحوم وعلب الشكولاتة ومواد تموينية آخرى.

وفي ذات السياق حررت مباحث التموين 9 محاضر ضبط لعدد من التجار الذين خالفوا القوانين، وقاموا برفع أسعار الملابس والمواد الغذائية، مستغلين حاجة المواطنين لتلك السلع في ظل اقتراب عيد الفطر السعيد.

بدوره ،أكد المقدم أحمد قنيطة مدير دائرة مباحث التموين أن الدائرة لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، بمشاركة جهات الاختصاص الأخرى في وزارة الاقتصاد الوطني والطب الوقائي في وزارة الصحة وبلديات القطاع.

من جانبها أوقفت مباحث التموين 4 منشآت صناعية عن الإنتاج، وحررت خلالها وزارة الاقتصاد والطب الوقائي محاضر التوقيف لأصحابها، بسبب مخالفتها للشروط الصحية والنظافة العامة في أماكن العمل داخل المنشآت.

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