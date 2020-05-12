الصحة: "استشارة الصحة النفسية" خدمة جديدة عبر الرقم المجاني 103
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة عن خدمة جديدة تقدم عبر الرقم المجاني 103 حيث تمكن الجمهور الاستفادة من الاستشارة الصحة النفسية من خلال مجموعة من أطباء واختصاصي الطب النفسي.
أعلنت وزارة الصحة عن خدمة جديدة تقدم عبر الرقم المجاني 103 حيث تمكن الجمهور الاستفادة من الاستشارة الصحة النفسية من خلال مجموعة من أطباء واختصاصي الطب النفسي.
اضافة الى التخصصات الطبية الأخرى والتي تعمل على تقديم خدمة للمواطنين خلال الفترة الراهنة، وتمكنهم من الحصول على الاستشارة الطبية المناسبة.
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