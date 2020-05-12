الزراعة تدعو مربي الدواجن اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي موجة الحر





وقدمت الزراعة بعض الارشادات الهام لتفادي الاضرار الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة على مزارع الدواجن ومنها:-





1- التقليل من أعداد الطيور المرباة مقارنة بباقي فصول السنة بنسبة 20-25% ودهان السقف باللون الابيض لعكس اشعة الشمس التي تسقط عليه او تغطية السقف بجريد النخل او وضع شوادر علوية بارتفاع 1 متر ورشها بالمياه وذلك لتجنب تعرض السقف لأشعة الشمس المباشرة.





2- دهان خزانات المياه والتوصيلات باللون الابيض او تغطيتها بالخيش المبلول وترطيبه باستمرار او محاولة وضع خزانات المياه داخل المزرعة وإذا أمكن تبريد المياه داخل الخزان بوضع مكعبات الثلج فيها.





3- تقليل سماكة الفرشة بحيث لا تزيد عن 5 سم.





4- تقديم العلف في ساعات الصباح الباكر، ورفع المعالف من أمام الطيور عند بدء ارتفاع درجة الحرارة مع إعادتها عند انكسار موجة الحر.





5- زيادة عدد السقَّايات، مع رفع مستوى الماء فيها لتمكين الطائر من ترطيب جسمه خصوصاً العرف والدلايات.



6- تشغيل المراوح إن وجدت، وحتى بعد انحسار موجة الحر في ساعات المساء لكي يتمكن الطائر من التخلص من الحرارة المختـزنة في جسمه.





7- تشغيل الرشَّاشات ويفضل الرشاشات الضبابية لنثر المياه فوق الطيور بصورة متقطعة (دقيقة كل 10 دقائق)، وفي مزارع الدجاج البيَّاض نظرا لارتفاع الأقفاص عن الأرضية يستحسن تركيب رشَّاشات فوق السقف لتبريده على أن يتم تسريب الماء النازل منها على ستائر الخيش الجانبية لترطيبها.





8- إضافة فيتامين C لماء الشرب بمعدل 1 جم/ لتر، ويفضل بيوم واحد قبل موجة الحر.





9- عند هبوب رياح الخماسين يجب إغلاق فتحات التهوية في الجهة التي يدخل منها الهواء الساخن وتركيب ستائر من الخيش في الواجهات المعرضة للشمس مع ترطيبها باستمرار بالماء.





10- يفضل زراعة الأشجار المظللة حول المزرعة وذلك لتلطيف الجو المحيط بالمزرعة والتبريد على الطيور.



رام الله - دنيا الوطندعت وزارة الزراعة مربي الدواجن الى ضرورة تهيئه الظروف البيئية لتربيه الدواجن من حرارة ورطوبة وتهويه واضاءة وغيرها، باعتبارها من اهم العوامل الأساسية في انجاح عمليه التربية.