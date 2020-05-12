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دولي

شاهد: سجناء أمريكيون يتبادلون فيروس (كورونا) لتسريع الإفراج عنهم

شاهد: سجناء أمريكيون يتبادلون فيروس (كورونا) لتسريع الإفراج عنهم
صورة من الفيديو
رام الله - دنيا الوطن
أظهر مقطع فيديو، التقط في أحد أكبر السجون الأمريكية، نشرته (سكاي نيوز عربية) قيام السجناء بتبادل زجاجات المياه، وتعمد كسر أنظمة التباعد الاجتماعي؛ لمحاولة تسريع عملية الإفراج عنهم.

وحسب الفيديو، استغل السجناء في سجن مقاطعة لوس أنجلوس الظروف الحالية التي يمر بها العالم؛ لمحاولة تسريع الإفراج عنهم، عن طريق نشر عدوى فيروس (كورونا) المستجد بين نزلاء السجن.

وأظهر مقطع الفيديو، الذي نشرته الوكالة على صفحتها في (فيسبوك) قيام السجناء بشكل متعمد بتبادل الكمامات وزجاجات المياه، ومصافحة بعضهم بعضاً بشكل متكرر، بهدف نقل العدوى ونشرها فيما بينهم.

وبحسب رئس شرطة مقاطعة لوس أنجلوس، تسبب تصرف السجناء، بإصابة نصف النزلاء بالفيروس في الوحدة التي التقطت منها المشاهد.

لكن تصريح عمدة لوس أنجلوس أليكس فيلانيوفا، خيب آمالهم،  وقال: "يعتقد السجناء بشكل خاطئ، أنه إذا ثبتت إصابتهم بفيروس (كورونا)، فسيتم إطلاق سراحهم، لكن هذا لن يحدث".

ولاحظ مسؤولو السجن ارتفاعاً مفاجئاً بعدد الإصابات داخل زنزانتين في نيسان/ أبريل الماضي، لكن عند مراجعة كاميرات المراقبة، لاحظوا أن النزلاء، يتعمدون نقل الفيروس بينهم لتسريع عملية الإفراج عنهم.

وبدأت سلطات السجن، والذي يعتبر أكبر سجون العالم، تحقيقاً حول ملابسات الحادثة، وقد توجه إلى السجناء تهماً جنائية جديدة، قد تكون سبباً في زيادة مدة احتجازهم المقررة سابقاً.

 

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