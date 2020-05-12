لجنة الصحة والسلامة العامة بطولكرم تضبط 137 كيلو دجاج غير صالحة للاستهلاك

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رام الله - دنيا الوطن

ضبطت لجنة الصحة والسلامة العامة، بمحافظة طولكرم 137 كيلو من الدواجن، غير صالحة للاستهلاك، حيث تم إتلافها حسب الأصول، من الجهات ذات العلاقة.



كما ضبطت اللجنة، وخلال الجولة اليومية 5000 صوص مهربة من الداخل، ولا تحمل أوراقاً رسمية، حيث تم التحفظ عليها، لحين استكمال الإجراءات القانونية من الجهات المختصة.



جاءت جولة لجنة الصحة والسلامة العامة، بمشاركة كل من الصحة والضابطة الجمركية، والاقتصاد الوطني، والزراعة.