الشرطة تُغلق 107 محالات تجارية لعدم الالتزام بحالة الطوارئ في جنين





وتخلل ذلك، إغلاق 107 محالات تجارية، كان منها 22 محلاً في المدينة، و15 محلاً في بلدة عرابة شرق مدينة جنين، و70 محلاً في بلدة اليامون، وذلك لعدم التزامهم بحالة الطوارئ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أصحابها أصولاً.

رام الله - دنيا الوطنأغلقت الشرطة 107 محالات تجارية؛ لعدم التزامهم بحالة الطوارئ للحد من انتشار فيروس (كورونا).وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن دوريات من شرطة المحافظة وتنفيذاً لتعليمات مدير شرطة المحافظة، العقيد باسم الجيوسي، نظمت جولات تفقد في المدينة وريف المحافظة على صالات الأفراح والصالات الرياضية ومحال الحلويات والكوفي شوبات والمقاهي والتجمعات الشبابية والمحال التجارية والمصانع والمؤسسات العاملة في المدينة والمحافظة للتأكد من ضمان تنفيذها لتعليمات وقرارات رئاسة الوزراء والمحافظ الهادفة إلى الحد من انتشار فيروس (كورونا) وحفظ سلامة المواطنين والسلامة العامة.