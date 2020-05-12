ملتقى القدس يُوجه نداءً للأوقاف الأردنية بشأن المسجد الأقصى

وتأتي الرسالة في ظروف غير مسبوقة، تمر على المسجد الأقصى المبارك في ظروف (كورونا) حيث حافظت شرطة الاحتلال على كثافة وجودها في المسجد الأقصى، رغم خلوه من المصلين منذ 23 من آذار/ مارس، وتصدت للداعين لفتح المسجد الأقصى؛ فحررت مخالفات للمصلين على أبوابه، واقتحمت بيت الشيخ عكرمة صبري.







وتزامن ذلك كله، مع تطلع الاحتلال إلى إنجاز اقتحام للمسجد الأقصى في 22/5 الموافق للتاسع والعشرين من رمضان في ذكرى "استكمال توحيد القدس" بالمصطلح الصهيوني؛ سعياً لاستباحة المسجد الأقصى المبارك.

ودعاه لإعادة فتح المسجد الأقصى في العشر الأواخر من رمضان أمام المصلين، مع اتخاذ كافة إجراءات السلامة المطلوبة، أمام تهديد جماعات الهيكل لإنجاز اقتحام للمسجد الأقصى في 22/5 الموافق للتاسع والعشرين من رمضان.وفي رسالته، أكد البزور على "إن مصدر القلق الهائل منذ بداية إغلاق المسجد الأقصى، هو محاولة سلطات الاحتلال استغلال مرض (كورونا) والتي تعمل بقوة لإقصاء دائرة الأوقاف عن إدارة المسجد، لإلغاء الدور الأردني، أو تحويله إلى دور تابع للاحتلال"، مطالباً، "بتقديم الحماية والدعم السياسي لموظفي الأوقاف في إدارة وحراسة المسجد في مواجهة شرطة الاحتلال".واختتم رسالته بالقول: "فتبنيكم خطوات حاسمة لحماية المسجد الأقصى، تجعلنا جميعاً أردنيين ومقدسيين نصطف خلفكم، كما حدث في قيادتكم لفتح باب الرحمة" و"إنّ خدمة المسجد الأقصى شرف عظيم، وإن تحمل المسؤولية أمام الأمة الإسلامية التي تقدس هذه البقعة المطهرة، أمانة ثقيلة لا مفر من أن ننبري لها".