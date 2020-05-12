عاجل

  • الصحة: "استشارة الصحة النفسية" خدمة جديدة عبر الرقم المجاني 103

  • الولايات المتحدة: تسجيل 1156 وفاة و18137 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

شؤون فلسطينية

ملتقى القدس يُوجه نداءً للأوقاف الأردنية بشأن المسجد الأقصى

ملتقى القدس يُوجه نداءً للأوقاف الأردنية بشأن المسجد الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
وجه  محمد البزور، رئيس ملتقى القدس الثقافي، نداءً إلى وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات، الدكتور محمد الخلايلة؛ لاتخاذ مواقف حاسمة، لدرء الخطر عن نزع الصلاحيات الحصرية الإسلامية من الأوقاف الإسلامية، وتهديد الوصاية الأردنية الهاشمية على المسجد بشكل مباشر. 

ودعاه لإعادة فتح المسجد الأقصى في العشر الأواخر من رمضان أمام المصلين، مع اتخاذ كافة إجراءات السلامة المطلوبة، أمام تهديد جماعات الهيكل لإنجاز اقتحام للمسجد الأقصى في 22/5 الموافق للتاسع والعشرين من رمضان.

وفي رسالته، أكد  البزور على  "إن مصدر القلق الهائل منذ بداية إغلاق المسجد الأقصى، هو محاولة سلطات الاحتلال استغلال مرض (كورونا) والتي تعمل بقوة لإقصاء دائرة الأوقاف عن إدارة المسجد، لإلغاء الدور الأردني، أو تحويله إلى دور تابع للاحتلال"، مطالباً، "بتقديم الحماية والدعم السياسي لموظفي الأوقاف في إدارة وحراسة المسجد في مواجهة شرطة الاحتلال".

واختتم رسالته بالقول: "فتبنيكم خطوات حاسمة لحماية المسجد الأقصى، تجعلنا جميعاً أردنيين ومقدسيين نصطف خلفكم، كما حدث في قيادتكم لفتح باب الرحمة" و"إنّ خدمة المسجد الأقصى شرف عظيم، وإن تحمل المسؤولية أمام الأمة الإسلامية التي تقدس هذه البقعة المطهرة، أمانة ثقيلة لا مفر من أن ننبري لها".

وتأتي الرسالة في ظروف غير مسبوقة، تمر على المسجد الأقصى المبارك في ظروف (كورونا) حيث حافظت شرطة الاحتلال على كثافة وجودها في المسجد الأقصى، رغم خلوه من المصلين منذ 23 من آذار/ مارس، وتصدت للداعين لفتح المسجد الأقصى؛ فحررت مخالفات للمصلين على أبوابه، واقتحمت بيت الشيخ عكرمة صبري.

وتزامن ذلك كله، مع تطلع الاحتلال إلى إنجاز اقتحام للمسجد الأقصى في 22/5 الموافق للتاسع والعشرين من رمضان في ذكرى "استكمال توحيد القدس" بالمصطلح الصهيوني؛ سعياً لاستباحة المسجد الأقصى المبارك.

أخبار ذات صلة

الصحة: &#34;استشارة الصحة النفسية&#34; خدمة جديدة عبر الرقم المجاني 103

الصحة: "استشارة الصحة النفسية" خدمة جديدة عبر الرقم المجاني 103

الزراعة تدعو مربي الدواجن اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي موجة الحر

الزراعة تدعو مربي الدواجن اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي موجة الحر

لجنة الصحة والسلامة العامة بطولكرم تضبط 137 كيلو دجاج غير صالحة للاستهلاك

لجنة الصحة والسلامة العامة بطولكرم تضبط 137 كيلو دجاج غير صالحة للاستهلاك

الاحتلال يَشُن حملة اعتقالات بالضفة طالت 33 مواطناً بينهم 18 من يعبد

الاحتلال يَشُن حملة اعتقالات بالضفة طالت 33 مواطناً بينهم 18 من يعبد

الشرطة تُغلق 107 محالات تجارية لعدم الالتزام بحالة الطوارئ في جنين

الشرطة تُغلق 107 محالات تجارية لعدم الالتزام بحالة الطوارئ في جنين

&#34;استشاري هيئة الأسرى&#34; يُصدر بياناً &#34;مهماً&#34; بشأن القرصنة الإسرائيلية لأموال الأسرى

"استشاري هيئة الأسرى" يُصدر بياناً "مهماً" بشأن القرصنة الإسرائيلية لأموال الأسرى

الديمقراطية: لن يجد بومبيو فلسطينياً واحداً تنطلي عليه أكاذيبه وحلوله الفاسدة لقضيتنا

الديمقراطية: لن يجد بومبيو فلسطينياً واحداً تنطلي عليه أكاذيبه وحلوله الفاسدة لقضيتنا

الشرطة البحرية تُنقذ ثلاثة صيادين بعرض بحر رفح

الشرطة البحرية تُنقذ ثلاثة صيادين بعرض بحر رفح

التعليقات

الدنيا حكايات

المشاريع الصغيرة بالسلطة

المشاريع الصغيرة بالسلطة

شؤون فلسطينية

الزراعة تدعو مربي الدواجن اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي موجة الحر

الزراعة تدعو مربي الدواجن اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي موجة الحر

الاحتلال يَشُن حملة اعتقالات بالضفة طالت 33 مواطناً بينهم 18 من يعبد

الاحتلال يَشُن حملة اعتقالات بالضفة طالت 33 مواطناً بينهم 18 من يعبد

الشرطة تُغلق 107 محالات تجارية لعدم الالتزام بحالة الطوارئ في جنين

الشرطة تُغلق 107 محالات تجارية لعدم الالتزام بحالة الطوارئ في جنين

&#34;استشاري هيئة الأسرى&#34; يُصدر بياناً &#34;مهماً&#34; بشأن القرصنة الإسرائيلية لأموال الأسرى

"استشاري هيئة الأسرى" يُصدر بياناً "مهماً" بشأن القرصنة الإسرائيلية لأموال الأسرى

الديمقراطية: لن يجد بومبيو فلسطينياً واحداً تنطلي عليه أكاذيبه وحلوله الفاسدة لقضيتنا

الديمقراطية: لن يجد بومبيو فلسطينياً واحداً تنطلي عليه أكاذيبه وحلوله الفاسدة لقضيتنا

الشرطة البحرية تُنقذ ثلاثة صيادين بعرض بحر رفح

الشرطة البحرية تُنقذ ثلاثة صيادين بعرض بحر رفح

ملتقى القدس يُوجه نداءً للأوقاف الأردنية بشأن المسجد الأقصى

ملتقى القدس يُوجه نداءً للأوقاف الأردنية بشأن المسجد الأقصى

المالكي يُرسل رسائل لعدد من نظرائه لمنع الضم

المالكي يُرسل رسائل لعدد من نظرائه لمنع الضم

منوعات

فيديو لهيفاء وهبي للرد على حقيقة غيرتها من زواج ياسمين وأبو هشيمة

فيديو لهيفاء وهبي للرد على حقيقة غيرتها من زواج ياسمين وأبو هشيمة

أحمد مكي يفاجئ جمهوره بصورة نادرة قبل &#34;الصلع&#34;

أحمد مكي يفاجئ جمهوره بصورة نادرة قبل "الصلع"

أول رد منة عرفة على اتهامها بفبركة حلقتها مع رامز جلال

أول رد منة عرفة على اتهامها بفبركة حلقتها مع رامز جلال

أحمد حلمي يسخر من منة عرفة لهذا السبب

أحمد حلمي يسخر من منة عرفة لهذا السبب

محمد وزيري يرد على اتهام هيفاء وهبي بشكل صريح.. والأخيرة تسخر

محمد وزيري يرد على اتهام هيفاء وهبي بشكل صريح.. والأخيرة تسخر

نقابة الممثلين المصريين تعلق على أزمة غادة عبد الرازق وطارق الشناوي

نقابة الممثلين المصريين تعلق على أزمة غادة عبد الرازق وطارق الشناوي

بدون قصد.. منة عرفة تفضح مقلب رامز جلال بأربعة أخطاء

بدون قصد.. منة عرفة تفضح مقلب رامز جلال بأربعة أخطاء

والدة أصالة تثير الجدل بما فعلته في نهار رمضان

والدة أصالة تثير الجدل بما فعلته في نهار رمضان

حلمي بكر يبكي بشكل هستيري: &#34;ابنتي مموتاني&#34;

حلمي بكر يبكي بشكل هستيري: "ابنتي مموتاني"

الراقصة دينا تزف غادة عبد الرازق وزوجها بطريقتها الخاصة

الراقصة دينا تزف غادة عبد الرازق وزوجها بطريقتها الخاصة

عربي

مركز تفشي وباء (كورونا) بالعراق يُعلن خلوه من الفيروس

مركز تفشي وباء (كورونا) بالعراق يُعلن خلوه من الفيروس

صحيفة أمريكية: لبنان على شفير الجوع والفقر

صحيفة أمريكية: لبنان على شفير الجوع والفقر

كورونا: 34 وفاة و5,591 إصابة جديدة في 13 دولة عربية

كورونا: 34 وفاة و5,591 إصابة جديدة في 13 دولة عربية

الصحة المصرية تقترح فرض حظر كامل خلال آخر أسبوع من رمضان والعيد

الصحة المصرية تقترح فرض حظر كامل خلال آخر أسبوع من رمضان والعيد