الصحة العالمية: (كورونا) من الفيروسات المُحيرة يصعب إنتاج لقاحات مضادة لها

رام الله - دنيا الوطن

حذرت منظمة الصحة العالمية، من أن فيروس (كورونا) تصنف كفيروسات "محير للغاية"، مبينةً أنه من الصعب إنتاج لقاحات مضادة لها.





وقالت المتحدثة باسم المنظمة مارغريت هاريس، وفق (سكاي نيوز عربية): "لدينا بعض العلاجات التي يبدو وهي في المراحل المبكرة جداً أنها تحد من خطورة أو طول المرض، لكن ليس لدينا شيء يمكنه أن يقضي على الفيروس أو يوقفه".





وأوضحت هاريس، أن المنظمة تركز على معرفة المزيد بشأن 4 أو 5 من أبرز سبل العلاج الواعدة، مضيفةً: "تظهر بيانات ربما كانت إيجابية، لكننا بحاجة لأن نرى مزيداً من البيانات، حتى نكون على يقين 100%، ونحن نقول إن هذا العلاج أفضل من ذاك".



