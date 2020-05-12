عاجل

  • الصحة: "استشارة الصحة النفسية" خدمة جديدة عبر الرقم المجاني 103

  • الولايات المتحدة: تسجيل 1156 وفاة و18137 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

شؤون فلسطينية

المالكي يُرسل رسائل لعدد من نظرائه لمنع الضم

المالكي يُرسل رسائل لعدد من نظرائه لمنع الضم
رام الله - دنيا الوطن
وجه وزير خارجية دولة فلسطين، د. رياض المالكي رسائل الى عدد من نظرائه وزراء الخارجية الدول، بما فيها دول الاتحاد الأوروبي، والدول الأعضاء في مجلس الامن، لحشد مواقف الدول في مواجهة وردع المخططات الإسرائيلي لفرض مزيد من الضم للأرض الفلسطينية المحتلة، وتحذير الدول من خطورة ترسيخ إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، لمشروعها الاستعماري في فلسطين، واثره على حقوق الشعب الفلسطيني، وخاصة حقه في تقرير المصير والاستقلال، واثر ذلك على الامن والسلم الإقليميين والدوليين، كما اعتبر وزير الخارجية ان الضم ضربة قاتلة للمنظومة القائمة على القانون الدولي، وانه سيقوض آفاق حل الدولتين على حدود ما قبل حزيران العام 1967، ويمهد لتجسيد (الأبرتهايد)، والفصل العنصري.

وشدد المالكي في رسائله على ان البيانات والخطابات لا تكفي في مواجهة الضم الزاحف، وذكر انه يجب على الدول أن تفي بمسؤولياتها القانونية والسياسية، ولا سيما أعضاء مجلس الأمن، وواجباتهم في ضمان السلم والأمن الدوليين، ووجوب أن تشمل مسؤولياتهم اتخاذ إجراءات لدعم ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة، بما يشكل رادعا لإسرائيل وعدم المضي قدمًا بضمها غير قانوني، ودفعها إلى عكس سياساتها الاستعمارية على الأرض بمجموعة جادة من الإجراءات، وفرض قائمة واسعة من العقوبات والإجراءات المضادة لتحقيق الردع الفعال.

وأكد وزير الخارجية كذلك، على ان هناك فرصة تتيح للجهات الفاعلة الدولية اتخاذ تدابير ملموسة واستباقية، لوقف الخطة الاسرائيلية المدمرة للأمن والاستقرار، والسلام في المنطقة، وبما يضمن إنقاذ حل الدولتين المعتمد دولياً، والقائم على قواعد القانون الدولي، ومرجعيات عملية السلام المجمع عليها، ومبادئ مدريد، ومبادرة السلام العربية، وقرارات الأمم المتحدة.

وطالب المالكي، الدول باتخاذ خطوات رادعة، واضحة ومباشرة، بما فيها الاعتراف بدولة فلسطين.

أخبار ذات صلة

الصحة: &#34;استشارة الصحة النفسية&#34; خدمة جديدة عبر الرقم المجاني 103

الصحة: "استشارة الصحة النفسية" خدمة جديدة عبر الرقم المجاني 103

الزراعة تدعو مربي الدواجن اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي موجة الحر

الزراعة تدعو مربي الدواجن اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي موجة الحر

لجنة الصحة والسلامة العامة بطولكرم تضبط 137 كيلو دجاج غير صالحة للاستهلاك

لجنة الصحة والسلامة العامة بطولكرم تضبط 137 كيلو دجاج غير صالحة للاستهلاك

الاحتلال يَشُن حملة اعتقالات بالضفة طالت 33 مواطناً بينهم 18 من يعبد

الاحتلال يَشُن حملة اعتقالات بالضفة طالت 33 مواطناً بينهم 18 من يعبد

الشرطة تُغلق 107 محالات تجارية لعدم الالتزام بحالة الطوارئ في جنين

الشرطة تُغلق 107 محالات تجارية لعدم الالتزام بحالة الطوارئ في جنين

&#34;استشاري هيئة الأسرى&#34; يُصدر بياناً &#34;مهماً&#34; بشأن القرصنة الإسرائيلية لأموال الأسرى

"استشاري هيئة الأسرى" يُصدر بياناً "مهماً" بشأن القرصنة الإسرائيلية لأموال الأسرى

الديمقراطية: لن يجد بومبيو فلسطينياً واحداً تنطلي عليه أكاذيبه وحلوله الفاسدة لقضيتنا

الديمقراطية: لن يجد بومبيو فلسطينياً واحداً تنطلي عليه أكاذيبه وحلوله الفاسدة لقضيتنا

الشرطة البحرية تُنقذ ثلاثة صيادين بعرض بحر رفح

الشرطة البحرية تُنقذ ثلاثة صيادين بعرض بحر رفح

التعليقات

الدنيا حكايات

المشاريع الصغيرة بالسلطة

المشاريع الصغيرة بالسلطة

شؤون فلسطينية

الزراعة تدعو مربي الدواجن اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي موجة الحر

الزراعة تدعو مربي الدواجن اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي موجة الحر

الاحتلال يَشُن حملة اعتقالات بالضفة طالت 33 مواطناً بينهم 18 من يعبد

الاحتلال يَشُن حملة اعتقالات بالضفة طالت 33 مواطناً بينهم 18 من يعبد

الشرطة تُغلق 107 محالات تجارية لعدم الالتزام بحالة الطوارئ في جنين

الشرطة تُغلق 107 محالات تجارية لعدم الالتزام بحالة الطوارئ في جنين

&#34;استشاري هيئة الأسرى&#34; يُصدر بياناً &#34;مهماً&#34; بشأن القرصنة الإسرائيلية لأموال الأسرى

"استشاري هيئة الأسرى" يُصدر بياناً "مهماً" بشأن القرصنة الإسرائيلية لأموال الأسرى

الديمقراطية: لن يجد بومبيو فلسطينياً واحداً تنطلي عليه أكاذيبه وحلوله الفاسدة لقضيتنا

الديمقراطية: لن يجد بومبيو فلسطينياً واحداً تنطلي عليه أكاذيبه وحلوله الفاسدة لقضيتنا

الشرطة البحرية تُنقذ ثلاثة صيادين بعرض بحر رفح

الشرطة البحرية تُنقذ ثلاثة صيادين بعرض بحر رفح

ملتقى القدس يُوجه نداءً للأوقاف الأردنية بشأن المسجد الأقصى

ملتقى القدس يُوجه نداءً للأوقاف الأردنية بشأن المسجد الأقصى

المالكي يُرسل رسائل لعدد من نظرائه لمنع الضم

المالكي يُرسل رسائل لعدد من نظرائه لمنع الضم

منوعات

فيديو لهيفاء وهبي للرد على حقيقة غيرتها من زواج ياسمين وأبو هشيمة

فيديو لهيفاء وهبي للرد على حقيقة غيرتها من زواج ياسمين وأبو هشيمة

أحمد مكي يفاجئ جمهوره بصورة نادرة قبل &#34;الصلع&#34;

أحمد مكي يفاجئ جمهوره بصورة نادرة قبل "الصلع"

أول رد منة عرفة على اتهامها بفبركة حلقتها مع رامز جلال

أول رد منة عرفة على اتهامها بفبركة حلقتها مع رامز جلال

أحمد حلمي يسخر من منة عرفة لهذا السبب

أحمد حلمي يسخر من منة عرفة لهذا السبب

محمد وزيري يرد على اتهام هيفاء وهبي بشكل صريح.. والأخيرة تسخر

محمد وزيري يرد على اتهام هيفاء وهبي بشكل صريح.. والأخيرة تسخر

نقابة الممثلين المصريين تعلق على أزمة غادة عبد الرازق وطارق الشناوي

نقابة الممثلين المصريين تعلق على أزمة غادة عبد الرازق وطارق الشناوي

بدون قصد.. منة عرفة تفضح مقلب رامز جلال بأربعة أخطاء

بدون قصد.. منة عرفة تفضح مقلب رامز جلال بأربعة أخطاء

والدة أصالة تثير الجدل بما فعلته في نهار رمضان

والدة أصالة تثير الجدل بما فعلته في نهار رمضان

حلمي بكر يبكي بشكل هستيري: &#34;ابنتي مموتاني&#34;

حلمي بكر يبكي بشكل هستيري: "ابنتي مموتاني"

الراقصة دينا تزف غادة عبد الرازق وزوجها بطريقتها الخاصة

الراقصة دينا تزف غادة عبد الرازق وزوجها بطريقتها الخاصة

عربي

مركز تفشي وباء (كورونا) بالعراق يُعلن خلوه من الفيروس

مركز تفشي وباء (كورونا) بالعراق يُعلن خلوه من الفيروس

صحيفة أمريكية: لبنان على شفير الجوع والفقر

صحيفة أمريكية: لبنان على شفير الجوع والفقر

كورونا: 34 وفاة و5,591 إصابة جديدة في 13 دولة عربية

كورونا: 34 وفاة و5,591 إصابة جديدة في 13 دولة عربية

الصحة المصرية تقترح فرض حظر كامل خلال آخر أسبوع من رمضان والعيد

الصحة المصرية تقترح فرض حظر كامل خلال آخر أسبوع من رمضان والعيد