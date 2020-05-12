توقيع مذكرة تعاون بين وزارتي الزراعة وشؤون المرأة









رام الله - دنيا الوطنوقع وزير الزراعة، رياض عطاري، ووزيرة شؤون المرأة،د. آمال حمد، اليوم الثلاثاء، مذكرة تعاون مشتركة.وتهدف المذكرة، التي تم توقيعها في مقر وزارة الزراعة، بمدينة رام الله، إلى بناء قدرات العاملات في قطاع الزراعة، ورفع قدراتهن الإنتاجية في مجال التسويق الزراعي، وتوعيتهن بقضايا النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان.وأكدت المذكرة على أهمية إدماج النساء في القطاع الزراعي والمشاريع الزراعية، وتوفير أماكن مخصصة لتسويق منتجات المشاريع الزراعية النسوية محلياً ودولياً، مجاناً أو برسوم مخفضة.