إسرائيل تُعيّن سفيراً جديداً لها بالأمم المتحدة وأمريكا

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الوزير الإسرائيلي جلعاد أردان
رام الله - دنيا الوطن
قال الوزير الإسرائيلي، جلعاد أردان، إنه وافق على العمل كسفير لإسرائيل لدى الأمم المتحدة والولايات المتحدة، بناء على اقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. 

وحسب صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، فإن تعيين شخص واحد لكلا المنصبين بالتوازي، يعتبر خطوة غير عادية، فيما أوضح نتنياهو، أن أردان سيتولى منصبه كسفير في الولايات المتحدة بعد الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/ نوفمبر. 

وأضاف، أن أردان سيتولى منصبه خلال فترة ولايته كرئيس للوزراء، وذلك لأن اتفاقية الائتلاف بين (ليكود) و(أزرق أبيض)، تنص على أن رئيس الوزراء، هو الذي يعين السفير في واشنطن، وبسبب هذا، يمكن لغانتس استبدال أردان، بعد تنفيذ التبادل بينه وبين نتنياهو. 

ويذكر، أن السفير الحالي لدى واشنطن، رون دريمر، طلب عدة مرات الاستقالة من منصبه لأسباب عائلية، لكنه بقي في المنصب بسبب عدم الاستقرار السياسي.

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