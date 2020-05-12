صحة غزة: سلامة المجتمع قائمة على التزام الجميع بإجراءات السلامة
رام الله - دنيا الوطن
قال وكيل وزارة الصحة، الدكتور يوسف أبو الريش: إن سلامة المجتمع الحقيقية، قائمة على التزام المجتمع بإجراءات السلامة والوقاية الصحية.
جاء ذلك، خلال ترؤس أبو الريش، اجتماعاً للجنة الوطنية لمواجهة جائحة (كورونا).
وأضاف أبو الريش: " أن المسؤولية المجتمعية، يجب أن تتجلى وتعزز بشكل كبير، خاصة في هذه المرحلة، وتحويل إرشادات السلامة والوقاية إلى سلوك مجتمعي من أجل تحصين المجتمع في مواجهة جائحة (كورونا).
وتابع: "إننا لازلنا في مرحلة كسب الوقت؛ لتعزيز الجهوزية والاستعداد، وذلك يتطلب عدم التراخي باتباع إرشادات الوقاية السليمة، وبما يحقق الدور المهم للمجتمع، فيما تنفذه وزارة الصحة من إجراءات".
قال وكيل وزارة الصحة، الدكتور يوسف أبو الريش: إن سلامة المجتمع الحقيقية، قائمة على التزام المجتمع بإجراءات السلامة والوقاية الصحية.
جاء ذلك، خلال ترؤس أبو الريش، اجتماعاً للجنة الوطنية لمواجهة جائحة (كورونا).
وأضاف أبو الريش: " أن المسؤولية المجتمعية، يجب أن تتجلى وتعزز بشكل كبير، خاصة في هذه المرحلة، وتحويل إرشادات السلامة والوقاية إلى سلوك مجتمعي من أجل تحصين المجتمع في مواجهة جائحة (كورونا).
وتابع: "إننا لازلنا في مرحلة كسب الوقت؛ لتعزيز الجهوزية والاستعداد، وذلك يتطلب عدم التراخي باتباع إرشادات الوقاية السليمة، وبما يحقق الدور المهم للمجتمع، فيما تنفذه وزارة الصحة من إجراءات".
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