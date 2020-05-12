صحة غزة: سلامة المجتمع قائمة على التزام الجميع بإجراءات السلامة



وتابع: "إننا لازلنا في مرحلة كسب الوقت؛ لتعزيز الجهوزية والاستعداد، وذلك يتطلب عدم التراخي باتباع إرشادات الوقاية السليمة، وبما يحقق الدور المهم للمجتمع، فيما تنفذه وزارة الصحة من إجراءات".

رام الله - دنيا الوطنقال وكيل وزارة الصحة، الدكتور يوسف أبو الريش: إن سلامة المجتمع الحقيقية، قائمة على التزام المجتمع بإجراءات السلامة والوقاية الصحية.جاء ذلك، خلال ترؤس أبو الريش، اجتماعاً للجنة الوطنية لمواجهة جائحة (كورونا).وأضاف أبو الريش: " أن المسؤولية المجتمعية، يجب أن تتجلى وتعزز بشكل كبير، خاصة في هذه المرحلة، وتحويل إرشادات السلامة والوقاية إلى سلوك مجتمعي من أجل تحصين المجتمع في مواجهة جائحة (كورونا).