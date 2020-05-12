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(مُحدث) شاهد: إصابة شاب برصاص الاحتلال بزعم تنفيذ عملية طعن عند حاجز قلنديا

(مُحدث) شاهد: إصابة شاب برصاص الاحتلال بزعم تنفيذ عملية طعن عند حاجز قلنديا
من مكان العملية في قلنديا
رام الله - دنيا الوطن
أصيب شاب فلسطيني اليوم الثلاثاء، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، بزعم تنفيذه عملية طعن عند حاجز قلنديا شمال القدس.

وقالت (القناة 13) الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن هناك اشتباهاً بمحاولة طعن عند حاجز قلنديا، وتم إصابة المنفذ.

وقالت هيئة الإنقاذ والكوارث في إسرائيل (زاكا): إنه تم نقل منفذ محاولة الطعن إلى مستشفى شعاري تسيدك وحالته خطيرة

وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر شاباً، وهو ملقى على الأرض.


 


 


 

يتبع..

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