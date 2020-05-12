هيئة الأسرى تتقدم بطلب للإفراج عن الأسير المريض جرجاوي

رام الله - دنيا الوطنتقدمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، بطلب لمحكمة الاحتلال الإسرائيلي؛ للإفراج عن الأسير المريض، إياد الجرجاوي (34 عامًا).

وقالت الهيئة: إن الأسير الجرجاوي، يعاني من ورم سرطاني في الكتلة العصبية في الدماغ، وذلك بعد أن أبلغت إدارة مصلحة السجون، الأسير بنتائج الفحوصات الطبية، التي أجراها قبل أشهر.

وأضافت أن الأسير الجرجاوي بحاجة لإجراء عملية جراحية من أجل استئصال ذلك الورم السرطاني، وإلا سيصبح معرضاً لفقدان البصر، وفقدان الإحساس في الجانب الأيمن من الجسم، وذلك حسب إفادة الأطباء الإسرائيليين له.

وأشارت إلى أن الأسير الجرجاوي، يعاني منذ فترة طويلة من صداع مزمن وآلام حادة في الرأس وأنحاء مختلفة من الجسم، وقد تعرض لمماطلة كبيرة من إدارة مصلحة السجون والأطباء التابعين لها، من أجل إخضاعه لفحوصات طبية للوقوف على تطورات حالته الصحية.

والأسير الجرجاوي من مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، اعتقلته قوات الاحتلال بتاريخ 13/06/2011م، وأصدرت بحقه حكمًا بالسجن الفعلي تسع سنوات، بتهمة مقاومة الاحتلال، ومن المفترض أن تفرج عنه سلطات الاحتلال في حزيران/ يونيو المقبل.