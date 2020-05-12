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تفاصيل قانون إيراني "عاجل جداً" بشأن إسرائيل

تفاصيل قانون إيراني "عاجل جداً" بشأن إسرائيل
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أقر مجلس الشورى الإيراني، قانوناً ضد إسرائيل، اليوم الثلاثاء، مع إعطاء القانون صفة "عاجل جداً"، وذلك وفق ما أوردت وكالة الأنباء الإيرانية.

وأوضحت الوكالة، أن المجلس، أقر القانون بالإجماع، وهو مكون من 14 مادة؛ لمواجهة "الإجراءات الصهيونية"، حيث أكد رئيس لجنة الأمن الوطني والسياسة الخارجية في المجلس، مجبتي ذو النور، أن "إعطاء صفة (عاجل جداً) لمشروع القرار يكتسب أهمية كبيرة؛ لأنه يتطلب أن يقوم المجلس مطلع الأسبوع المقبل بمناقشة مواده والتصويت عليه سريعاً وتفويت الفرصة على الكيان الصهيوني لاستغلال الظروف الإقليمية والعالمية الحالية للإضرار بمصالحنا الوطنية".

ويؤكد القرار على أحقية الفلسطينيين الأصليين في أرض فلسطين التاريخية، كما يلزم إيران بالتعامل مع القدس على أنها عاصمة أبدية لفلسطين.

وحسب القرار أيضاً تقوم وزارة الخارجية بالتصويت على مشروع قرار لافتتاح سفارة افتراضية لإيران في القدس، حيث
 يعاقب مرتكب أي نوع من التعاون المعلوماتي أو التجسسي لصالح إسرائيل بأشد العقوبات. 

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