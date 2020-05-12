"الشباب والرياضة" تعلن عن انطلاق (14) مشروعاً ريادياً بقيمة (53) ألف دولار





وأعرب محيسن عن سعادته بنجاح مجموعة مميزة من المشاريع الشبابية الريادية في اجتياز مراحل التقييم والمقابلات، وتمنى أن ينطلق الشباب في مشاريعهم، وتحقيق أفضل النتائج، والاعتماد على الذات، وتحقيق دخل مادي يعينهم على أعباء الحياة.





وشكر محيسن مؤسسة (أحباء غزة ماليزيا) على دورها الرائد في رعاية برنامج تمويل المشاريع الريادية، وإعطاء فرصة للشباب لإثبات قدراتهم والحصول على فرصة التمويل لبدء مرحلة جديدة في حياتهم.





بدوره، عبر قمر الزمان، عن تقديره للتعاون مع الوزارة، وتحقيق إنجاز جديد في الشراكة، وتنفيذ برامج نوعية لخدمة الشباب، وقال: "نحن نقدم هذا الدعم من الشعب الماليزي، الذي لا يتأخر عن مساندة الأشقاء في فلسطين، هذه الأمانة نقلناها من أشقائكم في ماليزيا، لتكونوا الآن أنتم أمناء عليها بإنجازاتكم، وبدء مشاريعكم الخاصة، والاعتماد على الذات".





يذكر، أن برنامج تمويل المشاريع الريادية "دلني على السوق" قد أشرفت عليه عدة لجان في التقييم والمتابعة، وجرى إعداد برنامج تلفزيوني للمقابلات، يعرض على فضائية الأقصى خلال شهر رمضان المبارك، يتضمن حلقات عن المشاريع المقدمة من خلال الشباب.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الشباب والرياضة- صندوق دعم الشباب، عن انطلاق تنفيذ (14) مشروعاً ريادياً بقيمة (53) ألف دولار، ظهر اليوم، بمقر الوزارة بمدينة غزة، بحضور أحمد محيسن، وكيل وزارة الشباب والرياضة، ومحمد نادر النوري قمر الزمان، مدير مؤسسة (أحباء غزة ماليزيا)، وعصام الهبيل، مدير عام صندوق دعم الشباب، والمهندس رائد عوض، من الإدارة العامة للمشاريع بالوزارة.