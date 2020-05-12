الشرطة تُغلق 80 محلاً تجارياً وتضبط 20 مركبة لمخالفتهم إجراءات الطوارئ بالخليل

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رام الله - دنيا الوطن

أغلقت الشرطة، اليوم، 80 محلاً تجارياً، وضبطت 20 مركبة؛ لمخالفتهم إجراءات حالة الطوارئ في عدة أماكن بمحافظة الخليل.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "بأنه واستمراراً لمتابعة تطبيق إجراءات حالة الطوارئ المعلن عنها، فقد أغلقت الشرطة 80 محلاً تجارياً وضبطت 20 مركبة لمخالفتهم إجراءات الطوارئ".



وأضافت: بأنه تم إغلاق هذه المحال، والتنبيه على أصحابها بضرورة الالتزام بتعليمات حالة الطوارئ، كما تم ضبط المركبات المخالفة إدارياً من قبل شرطة المرور، ومخالفة سائقيها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين من سائقين وأصحاب محال تجارية.