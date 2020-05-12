تنمية غزة تُوزع مساعدات طارئة على 3883 أسرة





وقالت الوزارة: إنه سيتم مساعدات طارئة على 3883 أسرة من المحجوبين في الدفعتين الأخيريتن من البرنامج الوطني في كافة محافظات القطاع، والأسر التي تتردد على المديريات، وهي في حالة استهداف مبدئي بسبب إغلاق البرنامج الوطني، بالإضافة إلى حالات ذوي إعاقة فردين فأكثر.





وأكدت على استمرارها بتقديم المساعدات لكل الفقراء والمحتاجين في قطاع غزة، وفق ما هو متاج من مساعدات وبرامج إغاثية، مشيرةً إلى أنه سيتم بالأيام المقبلة، استهداف باقي الشرائح الفقيرة والمستحقة في حال توفرت مساعدات.

رام الله - دنيا الوطنبدأت وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، صباح اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر القطري، بتوزيع مساعدات طارئة، على الأسر التي حجبت خلال الدفعتين الأخيرتين من البرنامج الوطني للحماية الاجتماعية.