الجهاد الإسلامي: مقتل الجندي في جنين رد فلسطيني على مشاريع الضم





وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أنها رد فلسطيني على مشاريع الضم والتوسع العدوانية في الضفة، و"مؤشر واضح على ما ستؤول إليه الأوضاع من تصعيد مقاوم رداً على جرائم وإرهاب الاحتلال الصهيوني".



وقال البريم: "نحن نبارك وندعم كل عمل مقاوم، يدلل على أن شعبنا لن يعجز عن المقاومة، رغم كل الظروف الأمنية والميدانية حتى ولو بالحجر".





ووجه التحية لـ "سواعد الشباب الثائر في الضفة الغربية، التي تحركت لترد على جرائم الاحتلال الصهيوني، وعلى سياسة هدم البيوت، وتغول المستوطنين".

رام الله - دنيا الوطنأكد المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مصعب البريم، أن مقتل الجندي الإسرائيلي، في يعبد قضاء جنين، رسالة شعبية واضحة.