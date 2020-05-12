حماس: الضفة بركان غضب لا يهدأ في وجه الاحتلال ومخططاته

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

علقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الثلاثاء، على العملية، التي استهدفت جنديًا إسرائيلياً في بلدة يعبد في جنين.



وقالت الحركة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "نبارك عملية يعبد البطولية جنوب جنين، والتي قُتل فيها جندي من جيش الاحتلال، خلال التصدي لعدوان الاحتلال واقتحاماته.



وأضاف في التصريح: "نحيي شباب الضفة ومقاوميها، الذين يتصدون للاحتلال بكل ما يملكون من الحجارة والمولوتوف والرصاص، ونقول للاحتلال: هذا ما ينتظره في ضفة المقاومة والشهداء".



وشددت على أن مقتل الجندي في بلدة يعبد، وحرق آليات الاحتلال خلال التصدي البطولي في بلدة كوبر، "يؤكد أن الضفة بركان غضب لا يهدأ في وجه الاحتلال ومخططاته".



وأكدت حماس، أن "شعبنا البطل سيواصل طريقه في التصدي لمشاريع الضم والتوسع، وسيدفع الاحتلال ثمن حماقاته من أمنه وأمن مستوطنيه".