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مركز تفشي وباء (كورونا) بالعراق يُعلن خلوه من الفيروس

مركز تفشي وباء (كورونا) بالعراق يُعلن خلوه من الفيروس
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن لؤي الياسري، محافظ النجف وسط العراق، اليوم الثلاثاء، خلو المحافظة من فيروس (كورونا).

وقال الياسري في بيان صحفي مقتضب: إن "النجف لم تسجل منذ أكثر من أسبوع إصابات بفيروس كورونا"، مبيناً أن "آخر المصابين خرج من المشفى".

ويوم أمس، أعلن الياسري، شفاء آخر حالتي إصابة، ووجه بإغلاق المحافظة لمدة 14 يوماً؛ لإعلانها خالية من الوباء في حال عدم تسجيل إصابات جديدة، ومن ثم رفع حظر التجوال داخلياً، وإعادة الحياة إلى طبيعتها.

وتعتبر محافظة النجف أول محافظة عراقية، تسجل إصابة بفيروس (كورونا) في الرابع والعشرين من شباط/ فبراير الماضي، بعدما أصيب أحد طلبة العلوم الدينية من الجنسية الإيرانية، وتوفي بعد أيام.

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