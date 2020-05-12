شاهد: "الداخلية" بغزة تُكمل استعداداتها لعودة العالقين من مصر





وقالت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إنها أتمت الترتيبات في (معبر رفح البري) صباح اليوم، لاستقبال المواطنين العالقين في مصر، خلال اليوم الأول من فتحه استثنائياً في اتجاه واحد.





يشار إلى أن (معبر رفح) سيفتح اليوم الثلاثاء ولمدة ثلاثة أيام، لعودة العالقين في مصر.











رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اليوم الثلاثاء، صوراً تكشف استعداداتها لاستقبال المواطنين العالقين في مصر.